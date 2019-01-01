"خبوا فلوسكم تحت السرير".. نصيحة الحكومة السويدية لشعبها

يلجأ الكثيرون في كثير من الأحيان للاحتفاظ بنقودهم في أماكن مختلفة بعيدا عن البنوك حيث يشعرون بعدم الثقة والأمان بداخلها، ويبدو أن السرير أصبح المكان الآمن الوحيد للاحتفاظ بالنقود في السويد.

وفي قرار غريب من نوعه، أصدرت وكالة الطوارئ المدنية في السويد توجيها يدعو الأشخاص إلى الاحتفاظ بأموالهم ذات الفئات الصغيرة تحت الأسرّة.

وجاء ذلك التوجيه الغريب، بسبب الخوف من تعرض البنوك السويدية إلى هجمات إرهابية إلكترونية، الأمر الذي قد يعطل الحواسيب فيها، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال الخبراء في الحكومة السويدية، إن مجرد التفكير في احتمالية ترك الكثيرين بلا أموال في حال تعرضت شبكات الكومبيوتر بالبنوك إلى هجمات إلكترونية، أمر مقلق للغاية.

ونصح الخبراء الشعب السويدي بالاحتفاظ بأموالهم ذات الفئات النقدية الصغيرة تحت الأسرة بمنازلهم، بعيدا تماما عن البنوك كنوع من التأمين.