"خبوا فلوسكم تحت السرير".. نصيحة الحكومة السويدية لشعبها

"خبوا فلوسكوا تحت السرير".. نصيحة الحكومة السويدية لشعبها
يلجأ الكثيرون في كثير من الأحيان للاحتفاظ بنقودهم في أماكن مختلفة بعيدا عن البنوك حيث يشعرون بعدم الثقة والأمان بداخلها، ويبدو أن السرير أصبح المكان الآمن الوحيد للاحتفاظ بالنقود في السويد.
وفي قرار غريب من نوعه، أصدرت وكالة الطوارئ المدنية في السويد توجيها يدعو الأشخاص إلى الاحتفاظ بأموالهم ذات الفئات الصغيرة تحت الأسرّة.
وجاء ذلك التوجيه الغريب، بسبب الخوف من تعرض البنوك السويدية إلى هجمات إرهابية إلكترونية، الأمر الذي قد يعطل الحواسيب فيها، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "تايمز" البريطانية.
وقال الخبراء في الحكومة السويدية، إن مجرد التفكير في احتمالية ترك الكثيرين بلا أموال في حال تعرضت شبكات الكومبيوتر بالبنوك إلى هجمات إلكترونية، أمر مقلق للغاية.
ونصح الخبراء الشعب السويدي بالاحتفاظ بأموالهم ذات الفئات النقدية الصغيرة تحت الأسرة بمنازلهم، بعيدا تماما عن البنوك كنوع من التأمين.
استعاد الفنان عمرو دياب ذكرياته مع العائلة والأصدقاء في إعلان شركة فودافون المذاع على القنوات الفضائية بعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان الجاري
صراع كبير بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الانجليزي حتى الجولة الأخيرة، فكل فريق متمسك باللقب لآخر احظة، ومتشبث بحلمه حتى النفَس الأخير.
افتتحت الفلبين منتجعًا سياحيًا جديدًا بها، تقع مساحته على جزيرة أرخبيل "بالاوان"، حيث يعد المنتجع الجديد الأغلى على مستوى العالم.
غرد عدد كبير من مشجعي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بمختلف دول العالم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نيوكاسل، في الجولة
خلال تقديم إحدى عروض السيرك بروسيا قام ثعبان باعتصار مدربه على نحو أصابه بإصابات خطيرة في مشهد مرعب.
تعليقات الفيسبوك