ضيف شرف ودويتو مع نانسي عجرم.. حصيلة تامر حسني في أول يوم رمضان

11:15 م | الإثنين 06 مايو 2019
تامر حسني

تامر حسني

كتب: رامي مصطفى

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بجانب الأجواء الروحانية والدينية التي يحتويها شهر رمضان، فإنه يعد موسمًا لظهور الفنانين وتنافسهم فيما بينهم، خلال المسلسلات والبرامج والإعلانات المختلفة.

تامر حسني وبالرغم من غيابه عن بطولة أي عمل رمضاني هذا العام، كان له نصيب في الظهور خلال أول أيام الشهر الكريم في مناسبتين.

الظهور الأول كان في إعلان شركة "أورانج" للاتصالات، حيث أدى دويتو غنائي رفقة الفنانة نانسي عجرم، في أغنية حملت عنوان "فرق كبير".

أما الظهور الثاني، فكان كضيف شرف على مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، حيث جسد دور موظف بـ"مطبعة أموال" سافر إلى الصعيد لشراء جلاليب قديمة لبيعها في القاهرة.

وكان حسني، قد أدى بطولة مسلسلين في رمضان من قبل، كان أولهما مسلسل آدم عام 2011، وفرق توقيت عام 2014.

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