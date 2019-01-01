فيديو| "ابن مصر".. مدحت صالح في أول ظهور في إعلانات رمضان

11:16 م | الإثنين 06 مايو 2019
مدحت صالح

مدحت صالح

كتب: رامي مصطفى

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شهد إعلان بنك مصر الجديد، والذي عرض اليوم الإثنين، أول أيام رمضان 2019، ظهور المطرب مدحت صالح بشخصه.

الإعلان تضمن أغنية بعنوان "ابن مصر"، والتي أداها الثلاثي مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، والتي جاء من كلماتها: "أنا ابن مصر.. أنا مش للكسر".

مشاركة مدحت صالح في الإعلان، يعد الظهور الأول له بشخصه في إعلانات رمضان، بعيدًا عن الإعلانات التي شارك بها خارج الموسم الرمضاني.

وبالرغم من تأدية "صالح" لأغانٍ عدة إعلانات سابقة في رمضان، ومنها أغنية "واجب علينا" لمؤسسة الكبد، و"كان ياما كان" لإحدى شركات المياه الغازية، إلا أنه لم يظهر في الإعلان بنفسه، واكتفى بالأداء الصوتي خلالها. 

وتعد أغنية "ابن مصر"، هي الثانية للعسيلي على التوالي في الموسم الرمضاني، بعد أغنية "انت تقدر" في العام الماضي بصحبة محمد عدوية.

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