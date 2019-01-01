Avengers end game.. يحتل المركز الثاني في ترتيب الأفلام العالمية

11:16 م | الإثنين 06 مايو 2019
Avengers end game.. يحتل المركز الثاني في ترتيب الأفلام العالمية

Avengers end game.. يحتل المركز الثاني في ترتيب الأفلام العالمية

كتب: الوطن

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"نهاية اللعبة".. اسم حمل ذكريات مميزة وخاصة في قلوب عشاق ومتابعي "مارفل" ، حيث يعد فيلم "Avengers end game" نهاية لملحمة استمرت لعديد من السنوات في محاولة لحماية الأرض بالتعاون مع أبطالها الخارقين.

وعرض فيلم "end game" يوم 24 أبريل الماضي محطما الأرقام القياسية نظرا لما احتواه من أحداث مشوقة ومثيرة، حملت مفاجآت للجميع، والتي كان أبرزها موت "الأرملة السوداء" و"الرجل الحديدي" في مشاهد صادمة للجميع.

وتجاوزت أرباح الفيلم في السينمات حاجز الملياري دولار خلال 11 يوما فقط، ليحطم حاجز فيلم "أفاتار"، الذي وصل لأرباح ملياري دولار بعد 47 يوما.

الأرباح التي حققها " أفنجرز" تجاوزت أرباح فيلم " تايتانيك" الشهير والذي عرض في السبعينات، لينضم أفنجرز إلى المركز الثاني في الأفلام العالمية، وفقا لـ"سكاي نيوز". 

وجاء فيلم الخيال العلمي الشهير "أفاتار" في المرتبة الأولى برصيد 2 مليار و800 مليون دولار، و"أفنجرز end game" في المرتبة الثانية بأرباح حوالي 2 مليار و200 مليون دولار.

بينما احتل فيلم "تايتانيك" المرتبة الثالثة بأرباح 2 مليار و187 مليون دولار، وجاء فيلم "ستار وورز" والمعروف باسم "حرب النجوم" الذي عرض عام 2015 في المرتبة الرابعة بأرباح 2 مليار و7 مليون دولار.

واحتل  فيلم "أفنجرز: حرب النهاية" أو "Avengers infinity war" الذي عرض العام الماضي، المرتبة الخامسة برصيد 2 مليار و5 ملايين دولار.

 

 

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