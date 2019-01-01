مدير ثقافة بورسعيد السابق يكشف لـ"الوطن" عن أبطال إعلان عمرو دياب: "3 منهم ماتوا"

10:19 م | الإثنين 06 مايو 2019
عمرو دياب وفرقة ديفيلز

عمرو دياب وفرقة ديفيلز

كتب: محمد علي حسن

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استعاد الفنان عمرو دياب ذكرياته مع العائلة والأصدقاء في إعلان شركة فودافون المذاع على القنوات الفضائية بعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، حيث ظهر مع "الهضبة" أعضاء فرقتي عمرو الغفير وديفيلز اللتين كان يغني بهما في مطلع ثمانينيات القرن الماضي بمحافظة بورسعيد.

وبدأ عمرو دياب في ذلك التوقيت العمل في فرقة عمرو الغفير، قبل أن ينتقل بعد ذلك لفرقة ديفيلز بعد أن ذاع صيتهم، والمفارقة أنهم شاركوا في إعلان فودافون، سواء كانوا على قيد الحياة أو فارقوها.

ويقول محمد خضير، مدير عام الثقافة ببورسعيد سابقا، إن من ظهروا مع عمرو دياب في الإعلان هم عاصم سري عازف الجيتار، وسعيد سري عازف الباص جيتار، وعماد سري مطرب الغربي، عزمي الكيلاني عازف الأورج.

ويضيف خضير في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "ظهر أصدقاء لعمرو دياب ممن فارقوا الحياة من خلال الصور في الإعلان، وهو أحمد عمر وكان عازف إيقاع وتوفي منذ أسبوعين تقريبا، وهشام الداودي وكان موزعا، وعمرو الغفير مؤسس الفرقة".

وتابع خضير، الذي كان يوفر للفرقة أماكن لإقامة حفلاتهم الغنائية، أن في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كان الفنان هاني شنودة في بورسعيد مع فرقته وعندما دار الحديث عن عمرو دياب مع الفنانة سهير طه حسين أكدا أنه سيصبح أفضل مطرب في مصر.

ويختتم خضير حديثه لـ"الوطن": "والد عمرو دياب كان رجلا هادئا وسيرته طيبة في مدينة بورسعيد، منذ أن جاء من محافظة الشرقية، وتزوج والدة عمرو التي كانت تعمل في مدرسة القناة الإعدادية وهي من ساعدته في تنمية موهبته الفنية".

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