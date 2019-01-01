كريم عفيفي ينتهي من "حمزة الغانم" في "ولد الغلابة"

انتهى الفنان كريم عفيفي من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "ولد الغلابة"؛ حيث يجسد شخصية حمزة الغانم، شقيق النجم أحمد السقا.

وقال عفيفي إنه استمتع بالعمل مع النجم أحمد السقا، وكانت الكواليس مليئة بالحب، وأضاف أن حمزة شخصية مركبة ومختلفة عما جسده من قبل.

ولفت إلى أن العمل مع مخرج بقدر محمد سامي له مذاق مختلف، مشيراً إلي أن سامي صنع حالة خاصة في "ولد الغلابة" سيراها المشاهد من بداية عرض أول مشهد في المسلسل.

وهنأ عفيفي جمهوره والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.