فيديو| "قلبي في إيدك".. سر ظهور عمر الشريف في إعلان مستشفى مجدي يعقوب

كالعادة في كل شهر رمضان من كل عام، كان لمؤسسة مستشفى مجدي يعقوب للقلب، نصيبًا وسط إعلانات رمضان المعتادة.

الإعلان الذي يعرض بغرض حث الناس على التبرع للمؤسسة لإنقاذ مرضى القلب في أنحاء الجمهورية، تضمن هذا العام محتوى بسيط كعادته، إلا أنه شهد ظهور الفنان الراحل عمر الشريف.

في الثانية 47 من الإعلان، ظهر "الشريف" وهو يخاطب مجدي يعقوب قائلًا له: "انت دخلت قلبي كصديق، ودخلت قلبي عشان مسكته في إيدك".

كلمات عمر الشريف للدكتور مجدي يعقوب، تعود إلى برنامج "التجربة"، والذي عرض في رمضان عام 2011، حينما قام الفنان الراحل بإجراء حوار مع يعقوب في محافظة أسوان.

اختيار مدينة أسوان بالذات دونًا عن غيرها، كان لأن مجدي يعقوب بدأ بالفعل في إنشاء مؤسسته في محافظة أسوان، وهي المؤسسة التي تعرض إعلاناتها في الوقت الحالي.

"إمساك مجدي يعقوب بقلب عمر الشريف"، كان يعني بها الأخير، عندما قام يعقوب بإجراء عملية جراحية له في القلب عام 2000 عندما مر "الشريف" بوعكة صحية، وهو ما سرده "الشريف" بنفسه في بداية الحلقة.

ويحكي الشريف أيضًا، أن علاقة صداقة قوية جمعت الثنائي ببعضهما، بعد إجراء العملية الجراحية، والتي نجحت في إعادة عمر الشريف إلى كامل صحته، حد قول الفنان الراحل.