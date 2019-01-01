"باسيل" يحول قذيفة "حزب الله" إلى مزهرية

صورة أرشيفية
نشر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على حسابه في"تويتر" صورة للقذيفة التي تسلمها من"حزب الله" في بلدة بقضاء جبيل شمال بيروت، محولا إياها إلى مزهرية وفي داخلها ورود برتقالية.
ونشر "باسيل""، الصورة في حسابه اليوم، دون أي تعليق يذكر من جانبه.
وكان مسؤول في "حزب الله" قدم "قذيفة مستعملة" كهدية تذكارية لباسيل أثناء زيارته لإحدى البلدات بمنطقة جبيل شمالي بيروت.
وذكرت وسائل إعلام أن القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها "حزب الله" في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد "جبهة النصرة" بشكل انفرادي ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
بعد ساعات قليلة من وفاة أمها متأثرة بإصابتها بمرض الإيدز، لم تجد طفلتها «فاطمة»، ذات الـ3 سنوات، مَن يُؤويها، فالجدة رفضت تسلّمها، وقالت لمسئولى «الحميات»
بعض الدول العربية دعت لتحري هلال شهر رمضان مرتين، الأولى يوم السبت والثانية يوم الأحد، ومركز الفلك الدولى يؤكد أن رؤية الهلال يوم السبت مستحيلة لعدم وجود القمر
افتتحت الفلبين منتجعًا سياحيًا جديدًا بها، تقع مساحته على جزيرة أرخبيل "بالاوان"، حيث يعد المنتجع الجديد الأغلى على مستوى العالم.
غرد عدد كبير من مشجعي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بمختلف دول العالم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نيوكاسل، في الجولة
خلال تقديم إحدى عروض السيرك بروسيا قام ثعبان باعتصار مدربه على نحو أصابه بإصابات خطيرة في مشهد مرعب.
تعليقات الفيسبوك