في هذه الحالة.. ليفربول ومانشستر سيتي يلعبان مباراة فاصلة

لا يزال الصراع محتدما على لقب الدوري الإنجليزي، بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول، لتكون المباراة الختامية بالبطولة للناديين، هي الحاسمة في صراع اللقب الأصعب هذا الموسم، حيث يتشبث كل فريق بهدفه حتى الرمق الأخير.

ولكن ما الذي سيحدث إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط بعد لعب جميع مباريات الدوري؟ في هذه الحالة يتم الفصل بينهما بفارق الأهداف، وإذا كان الفارق بين الأهداف التي سجلها كل فريق وتلك التي سجلت عليه متساوية أيضا، ينظر إلى الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف، بحسب بي بي سي العربية.

وفيما يلي حالات لعب مباراة فاصلة بين سيتي وليفربول

الأولى: فوز مانشستر سيتي، بهدف لصفر، ثم هزيمته بأربعة أهداف مقابل صفر، وتعادل ليفربول بأربعة أهداف مقابل أربعة.

الثانية: فوز مانشستر سيتي، بهدفين لصفر، ثم ينهزم بخمسة أهداف مقابل صفر، وليفربول يتعادل بخمسة أهداف مقابل خمسة.

الثالثة: مانشستر سيتي يفوز بثلاثة أهداف ثم ينهزم بستة أهداف مقابل صفر، وليفربول يتعادل بستة أهداف مقابل ستة.

وجميع النتائج على هذا المنوال تؤدي إلى مباراة فاصلة بين الفريقين.