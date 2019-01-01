موقع يعرض "GOT" دون مشاهد مخلة.. "الله على أخلاقك يا فخر القراصنة"

04:40 ص | الإثنين 06 مايو 2019
مسلسل Game Of Thrones

مسلسل Game Of Thrones

كتب: حاتم سعيد حسن

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يحقق المسلسل الأمريكي الشهير "Game Of Thrones" نجاحا كبيرا على مستوى العالم، وفي الدول العربية يهتم عدد كبير من الشباب بمتابعة الحلقات الجديدة التي تصدر أسبوعيا للمسلسل.

ومع بداية شهر رمضان الكريم، أعلن أحد مواقع قرصنة الأفلام والأعمال الدرامية، عرضه للحلقات الجديدة من المسلسل الشهير، ولكن بما أن الحلقات ستعرض بعد أذان الفجر أي في وقت الصيام، قرر الموقع حذف المشاهد المخلة بالمسلسل.

وقال الموقع على صفحته في "فيس بوك": "بما أن الحلقات المتبقية تُذاع بعد الفجر في أيام شهر رمضان المعظم، ستكون نسخة المسلسل مُنقحة و خالية من اللقطات المُخلة لتناسب جميع المشاهدين".

وجاءت تعليقات بعض متابعي المسلسل على المنشور ساخرة من قرار الموقع متهمينهم بالتضاد فهم يقرصنون الأعمال الفنية ورغم ذلك يحافظون على الأخلاق.

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