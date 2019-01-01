"بشرة خير للنهائي".. الزمالك قاهر فرق شمال أفريقيا في الكونفيدرالية

ضرب فريق نادي الزمالك موعدًا مع فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تخطيه عقبة النجم الساحلي.

الزمالك في مواجهة النهائي سيتسلح بالنتائج التي حققها الفريق أمام أندية شمال أفريقيا خلال مشواره في بطولة الكونفيدرالية، والتي تعد بمثابة "بشرة خير" بالنسبة لجماهيره.

ونستعرض لكم تفوق الزمالك على فرق شمال أفريقيا خلال مشواره بالبطولة:

اتحاد طنجة

نجح الأهلي في الصعود إلى دور المجموعات من البطولة على حساب الفريق المغربي، بعد أن تعادل معه سلبيًا في لقاء الذهاب، فيما تفوق عليه في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نصر حسين داي

على الرغم من تعادل الزمالك مع الفريق الجزائري ذهابًا وإيابًا، إلا أن التعادل الأخير في لقاء الإياب، كان سببًا في صعود الزمالك أول مجموعته، وإقصاء نصر حسين داي من البطولة.

حسنية أغادير

فريق مغربي آخر نجح فريق الزمالك في الإطاحة به، وذلك خلال الدور ربع النهائي من البطولة.

وتعادل الفريقان ذهابًا 0-0، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بهدف وحيد، بمباراة العودة على ملعب برج العرب.

النجم الساحلي

كان الفريق التونسي العريق آخر ضحايا الزمالك في البطولة من فرق شمال أفريقيا.

الزمالك نجح في التأهل إلى نهائي البطولة على حسابه، بعدما فاز في الذهاب بهدف وحيد، فيما انتهى لقاء العودة بالتعادل السلبي.