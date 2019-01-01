بعد التأهل إلى النهائي.. الزمالك يحقق 4 أرقام أفريقية

تمكن فريق نادي الزمالك من تحقيق تعادل سلبي بطعم الفوز مع فريق النجم الساحلي التونسي، على ملعب سوسة معقل الأخير، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب، قد انتهت بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء، أحرزه محمود عبدالمنعم كهرباء، ليصعد الزمالك إلى النهائي بفارق هذا الهدف.

وبجانب تأهل الزمالك إلى النهائي، فإن الفريق الأبيض حقق عدة أرقام من خلال تعادل اليوم:

- بنتيجة اليوم، تكون مباراة اليوم هي الأولى التي يتجنب فيها الزمالك الخسارة على ملعب سوسة، حيث زاره من قبل ثلاث مرات خسر في جميعهم.

- بتأهل الزمالك إلى النهائي، فإنه سيكون النهائي الأول الذي يخوضه الزمالك في بطولة الكونفدرالية طوال مشواره الأفريقي.

- حافظ الزمالك على نظافة شباكه في مباراة اليوم، لتكون المباراة السابعة على التوالي في الكونفيدرالية التي لا يستقبل فيها أهدافًا بعد مباريات بترو أتليتكو في أنجولا، وجورماهيا في مصر، ونصر حسين داي في الجزائر، ومبارتي ذهاب وعودة حسنية أغادير، بالإضافة إلى مباراتي ذهاب وعودة النجم الساحلي.

- لم يخسر الزمالك في 4 مباريات على التوالي خارج الأرض، أمام بترو أتليتكو ونصر حسين داي، وحسنية أغادير والنجم الساحلي.