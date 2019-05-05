"كراسي كروية".. متصدر الدوري المصري يتغير 4 مرات في "24 يوم"

أسفرت مواجهات اليوم الأحد، من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عن تعادل فريق بيراميدز مع نظيره المصري بهدف لكل منهما، فيما تغلب الأهلي على نظيره النجوم بهدفين مقابل لا شئ.

نتيجتان منحت الصدارة للأهلي منفردًا، برصيد 67 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثانيًا برصيد 65 نقطة، والزمالك ثالثًا برصيد 60 نقطة.

تصدر الأهلي لجدول ترتيب الدوري العام، يأتي استكمالًا للعبة الكراسي الموسيقية التي يخوضها الفرق الثلاثة في منافستهم على صدارة ترتيب الدوري.

اللافت للانتباه، وينم عن قوة المنافسة في مسابقة الدوري المصري هذا العام، أن متصدر المسابقة تغير في 4 مرات، خلال 24 يومًا فقط.

الزمالك ظل متصدرًا لجدول الترتيب، منذ بدء المسابقة، حتى تعثر أمام المصري بخسارته أمامه بهدفين مقابل هدف، وذلك في 11 أبريل، ليعتلي الأهلي الصدارة وقتها حيث فاز قبلها بيوم على فريق المقاصة.

في الجولة التي تليها، عاد الزمالك إلى الصدارة برصيد 60 نقطة، بفوزه على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، فيما توقف رصيد الأهلي عند 58 نقطة، بعد خسارته أمام بيراميدز.

الجولة التي تلتها، نجح بيراميدز في الفوز على الزمالك ليعتلي الصدارة برصيد 63 نقطة، وصعد الأهلي للمركز الثاني برصيد 61.

بتعثرين متتاليين لفريق بيراميدز بالتعادل أمام المقاصة والمصري، وبفوز الأهلي على النجوم، اعتلى الأهلي اليوم صدارة الترتيب برصيد 67، لتكون هي المرة الرابعة التي يتغير بها هوية المتصدر في أقل من شهر.