فيديو| بخلاف ما يظهر على التلفاز.. "الكليب" الأصلي لأغنية "رمضان جانا"

07:48 م | الأحد 05 مايو 2019
محمد عبد المطلب

محمد عبد المطلب

كتب: رامي مصطفى

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ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم، اعتاد الجميع على استقبال أجوائه الفضيلة باستعادة ذكريات الماضي، والأشياء التي دائمًا ما ارتبطت به.

واحدة من ضمن تلك الأشياء، والتي تعد بمثابة أيقونة لاستقبال الشهر الفضيل، كانت أغنية "رمضان جانا" الشهيرة، للمطرب الراحل محمد عبد المطلب.

دائمًا ما نستمع إليها ونشاهدها على شاشات التلفاز، مرفقة بكليبات مختلفة لأجواء متنوعة من شهر رمضان، إلا أن الأغنية لها فيديو كليب قديم، يظهر خلاله "عبد المطلب" وهو يؤديها، وهو المقطع نادر الظهور على شاشات التلفاز.

مقطع الفيديو الذي بدأ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدأ بصور متتالية لـ"فوانيس" مُعلقة في أنحاء موقع التصوير، ثم يظهر "عبد المطلب" وهو يردد كلمات الأغنية، مرتديًا جلبابًا بسيطًا.

بخلاف عبد المطلب، يظهر فريق "الكورال" المكون من عدد من السيدات، والذين ظهروا مرتدين لـ"الطرحة" توافقًا مع أجواء رمضان، مرددين كلمات الأغنية خلف عبد المطلب، وهن ممسكات كل منهن بـ"فانوس".

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