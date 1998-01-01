بعد إعلانهم عن ألبوم جديد.. معلومات عن فريق "واما" الغنائي

أكثر الفرق انتشارا منذ عام 2003، حصلوا على شهرة واسعة بداية من "مشتاق لعينيك يا ليل" حتى "كان يا مكان" آخر ألبوماتهم في عام 2015، واختفى فريق "واما" المكون من 4 أفراد من حينها من على الساحة الغنائية كفريق واحد ولكن لم يختفِ كل واحد منهم في العمل بمفرده سواء في الإذاعة أو التمثيل أو الغناء أو التلحين وغيره.

تخرج كل من "أحمد فهمي، محمد نور، أحمد الشامي، ونادر حمدي" في المعهد الموسيقي المصري "الكونسرفتوار"، واجتمعوا من خلال دراستهم وأصبحوا أصدقاء في أواخر الثمانينيات وجميعهم شغفهم بالموسيقى بدأ منذ صغرهم، وبين "الكتابة والغناء والتأليف والتلحين" صنعوا لأنفسهم حالة خاصة ومتميزة، بجانب لعبهم الموسيقى الكلاسيكية في الأروكسترا في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 1998 قرر محمد نور وأحمد فهمي تشكيل فرقة خاصة بهم ثم اجتمعوا مع نادر حمدي وأحمد شامي للانضمام إلى الفرقة وتم اختيار wama، وهو الحرف الأول من اسم كل عضو وحرف "w" خاص بـ"نادر" حيث إنه يعد اسم الشهرة الخاص به وهو waddour.

وتم تشكيل واما في عام 1999، وبدأ الفريق بتأليف أول أغنية تحت اسم "حبها جوه قلبين" وهي قصة حقيقية لفتاة يحبها كل من فهمي ونور.

وطرح الفريق أول ألبوم لهم عام 2003، تحت عنوان "يا ليل"، والذي حقق نجاحا كبيرا حينها وفقا لوصفهم على صفحتهم الرسمية على "فيسبوك"، ما دفع الفرقة إلى أعلى مستويات النجومية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن كل عضو بالفرقة وفقا لصفحتهم الرسمية

أحمد فهمي:

ولد في 17 مارس في القاهرة، هو عضو رومانسي وعاطفي في الفرقة، هو ونور من مؤسسي الفرقة، وبجانب أنه المغني الرئيسي للفرقة فهو يستطيع تأليف الأغاني ويعزف الكمان ولحن عددا من الأغاني للفرقة.

وقدم فهمي نحو 20 عملا بين السينما والدراما أبرزها "خليج نعمة، بدون رقابة، لأعلى سعر، وأنا شهيرة أنا الخائن"، وغنى بعيدا عن فريق "واما" 14 أغنية وبينها دويتو مع "محمود العسيلي وغادة عادل وأصالة"، كما طرح ألبوما خاصا به في عام 2007 تحت عنوان "جيت في بالي".

وشارك فهمي في تقديم البرامج فكانت البداية في "آراب أيدل"، وبرنامج "هت الموسم" و"قعدة رجالة".

محمد نور

ولد في 18 يناير، حصل على شعبية كبيرة بسبب مظهره الجذاب ولياقته البدنية القوية ما جعله يتمتع بشعبية كبيرة من الفتيات، لديه شغف بالكمان وهو أحد مؤسسي الفرقة ويعتبر القوة الصوتية للفرقة ولحن لهم عددا من الأغاني وفقا لوصفهم على الصفحة الرسمية لـ"واما".

وقدم نور بعيدا عن الفرقة نحو 5 ألبومات وهي "نور عينيك، واحشك أوي، مع نفسي، حلوة الأيام، ومسا مسا"، وشارك في تلحين أغانٍ لتامر حسني وشيرين عبدالوهاب وإليسا وتتر مسلسل "الميزان"، ولحن تتر مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وشارك في غنائها مع ياسمين علي.

أحمد الشامي

ولد في 12 سبتمبر، عاش معظم طفولته في ألمانيا، مكان عمل والده وانتقل إلى القاهرة في سن العاشرة، والتحق بالمعهد الموسيقي ووالده كان عميد المعهد وهو ما يعد سبب شغفه بالفن منذ صغره، وكان يقضي يومه في المطبخ ويستخدم أدواته من الأواني والمقالي في كمجموعة من الطبول واستطاع إظهار موهبته في هذه الأداة.

شارك شامي في عدد كبير من المسلسلات كممثل أبرزها "أماكن في القلب، العندليب، اسم مؤقت، فض اشتباك، أرض جو، مولانا وأنا شهيرة أنا الخائن".

نادر حمدي:

ولد في 17 سبتمبر، والده المطرب أحمد حمدي ووالدته الممثلة عفاف حمدي، أصبح شغفه بالبيانو يظهر في سن مبكرة واستطاع احترافه لدرجة أن المايسترو الشهير دانييل باربوين طلب منه شخصيا أن يؤدي حفلات موسيقية دولية.

عمل نادر في مجال التوزيع والتلحين، وتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء مثل "عمرو دياب، محمد فؤاد، شيرين عبدالوهاب، وأصالة" وحققت هذه الأغاني صدى كبيرا.