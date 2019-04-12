"Shell challenge".. تحدي جديد يشعل مواقع التواصل

04:21 م | الأحد 05 مايو 2019
"Shell challenge".. تحدي جديد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

"Shell challenge".. تحدي جديد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتب: الوطن

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حسن الرداد يشارك في تحدي "10 سنوات" من 2009 لـ2019

حسن الرداد يشارك في تحدي "10 سنوات" من 2009 لـ2019

"عشر سنوات"، "رقصة كيكي"، "وجه القمر، كلها تحديات اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لها، لتجذب ملايين المستخدمين وتنتشر بشكل واسع.

وأضيف مؤخرا إلى التحديات التي كان أحدثها "10 سنوات"، تحدي " القشرة" أو "Shell challenge"، والذي يشبه تحدي "أكل مسحوق الغسيل" الذي اتنشر في العام الماضي.

ويعتمد تحدي "القشرة" على أكل الطعام مع الغلاف الخارجي له، مثل أكل الشوكولاتة بالغلاف، وأكل الموز بقشرته، وهو ما يعتبر أمرا مضرا بالصحة.

وبعد انتشار التحدي بشكل واسع عبر موقع التغريديات القصيرة "تويتر"، ناشد عدد من الأطباء الأهالي بضرورة الانتباه لأولادهم وعدم الخوض في مثل هذة التحديات المضرة، وفقا لموقع "يورو نيوز".

ونشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" صورة لرقائق الذرة وغلافها متآكل قائلا : "هل تؤكل الحبوب مع القشرة أم بدونها؟".

فيما علق آخر قائلا : "هل تؤكل الزبدة بالقشرة أم بدونها؟، بعدما نشر صورة لقالب من الزبدة والورقة الخارجية متآكلة.

 

وكتب أحد المستخدمين "لا أصدق إلى مدى يكون الأطفال أغبياء، التحدي يظهر فقط كيف أن غسيل أدمغتهم سهل للغاية".

 

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