"Shell challenge".. تحدي جديد يشعل مواقع التواصل

"عشر سنوات"، "رقصة كيكي"، "وجه القمر، كلها تحديات اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لها، لتجذب ملايين المستخدمين وتنتشر بشكل واسع.

وأضيف مؤخرا إلى التحديات التي كان أحدثها "10 سنوات"، تحدي " القشرة" أو "Shell challenge"، والذي يشبه تحدي "أكل مسحوق الغسيل" الذي اتنشر في العام الماضي.

ويعتمد تحدي "القشرة" على أكل الطعام مع الغلاف الخارجي له، مثل أكل الشوكولاتة بالغلاف، وأكل الموز بقشرته، وهو ما يعتبر أمرا مضرا بالصحة.

وبعد انتشار التحدي بشكل واسع عبر موقع التغريديات القصيرة "تويتر"، ناشد عدد من الأطباء الأهالي بضرورة الانتباه لأولادهم وعدم الخوض في مثل هذة التحديات المضرة، وفقا لموقع "يورو نيوز".

ونشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" صورة لرقائق الذرة وغلافها متآكل قائلا : "هل تؤكل الحبوب مع القشرة أم بدونها؟".

Y’all eat your cereal with or without the shell? pic.twitter.com/Tz0SkJOJLB — tate (@taterturner_) April 12, 2019

فيما علق آخر قائلا : "هل تؤكل الزبدة بالقشرة أم بدونها؟، بعدما نشر صورة لقالب من الزبدة والورقة الخارجية متآكلة.

Y’all eat your butter with or without the shell? pic.twitter.com/zNrziZ9c1v — Lazzy (@LazyLazzar_) March 15, 2019

#shellonchallenge how stupid can these kids get, it just shows how easy they are to brain wash , unbelieveable — john gee (@johngee16) April 29, 2019

وكتب أحد المستخدمين "لا أصدق إلى مدى يكون الأطفال أغبياء، التحدي يظهر فقط كيف أن غسيل أدمغتهم سهل للغاية".