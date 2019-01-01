لحظات قلق وخوف سيطرت، ليلة أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل.

وجاءت إصابة "صلاح"، بعد اصطدام حارس مرمى نيوكاسل برأسه، ليسقط أرضًا دون أي حركة، ويخرج بعدها من الملعب محمولًا على نقالة.

إصابة "صلاح" أثارت مشاعر الخوف، خشية من عدم مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية التي ستبدأ خلال يونيو المقبل.

دعوات بالشفاء، وخوف أصاب الكثير من المصريين والعرب بعد إصابته، حيث تلقى "صلاح" دعمًا كبيرًا من محبيه داخل وخارج الوطن العربي، وتلك مجموعة من أبرز التعليقات:

"ألف سلامة عليك يا أبو صلاح.. ربنا يشفيك يا فخر العرب".. هكذا علق، "فايز عزيز".

وعلقت "منى أحمد"، داعية للنجم، محمد صلاح، بالشفاء التام.

بينما قالت "هناء مصطفى" معلقة، "ربنا يشفيه هو الحاجة الوحيدة الحلوة في مصر".

فيما دعت "أماني" لصلاح بشكل كبير، وكثفت من الدعاء له، حيث قالته له بأنها سيدة كبيرة تدعي له وكأنه ولدها.

وعلقت "عايدة"، طالبة من الله الشفاء والعافية له، ووصفته بأنه شيء مشرف لمصر.

فيما دعم "صلاح"، العديد من الإخوة العرب من بعض البلدان العربية، حيث علق محمود أبو عمار، قائلًا: "ألف مليون ترليون بليون سلامة لأبو مكة، لك منا كل الحب والتقدير من سوريا".

فيما علق أيضًا سوري يدعى "وجدي محفوض"، بتحيته لـ "صلاح" وشعب مصر من سوريا.

ومن الجزائر، علق "يانيس" قائلًا: "الله يشفيه ويعافيه، أخوكم من الجزائر".

تعرض أمس اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لإصابة خلال مباراته أمام نيوكاسل، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بفوز ليفربول 3-2.