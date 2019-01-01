هجوم على مشجعي نيوكاسل لفرحتهم في إصابة صلاح: ليسوا رياضيين

غرد عدد كبير من مشجعي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بمختلف دول العالم إثر تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نيوكاسل، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، بعدما اصطدم حارس مرمى الفريق المضيف، برأس صلاح، ليسقط الثاني أرضًا دون أن يحرك ساكنا، ويرى الطاقم الطبي لفريقه ضرورة مغادرته المباراة.

وعلى صفحات المغردين الأجانب، قال حساب يدعى "Booman786": "من مشجع ليفربول: ما فعله مشجعي نيوكاسل أظهر فئتهم الحقيقية، من المثير للاشمئزاز أن بعض مشجعيهم سعداء بجروح MoSalah والتي أدت إلى الارتجاج، بغض النظر عمن هو ويلعب لأجل من فلا تفرح أبدا بإصابة أي شخص بمثل هذا!!"

وقال حساب آخر "Rhubarb Vaselino": "قال معلق المباراة إن مشجعي نيوكاسل يونايتد وقفوا وأشادوا بالجروح التي أصابت محمد صلاح.. أظهروا طبقتهم الحقيقية".

وقال آخر"Charles Stevenson": "أثق في مو صلاح والذي وفي حال استبداله سيكون بديله عديم الفائدة حتى يفوز ليفربول".

فيما عبر حساب لأحد مشجعي ليفربول باسم "The Anfield Buzz" بقوله: "أود أن أشكر نيوكاسل على الاستقبال الذي قدمته إلى محمد صلاح عندما خرج من المستشفى.. احترام".

وقال آخر ويدعى "Aymanem" إنه "محمد صلاح رياضي لا يصدق على الإطلاق، ومن يفرح بإصابته ليس من مشجعي كرة القدم الحقيقيين".

وفي العالم العربي، قال حساب باسم "Mohamed Aly": "والله عندي إحساس إنه ربنا حيكفئه بالدوري والإحساس ده زاد بعد المكسب الصعب امبارح".

وقال حساب لـ "Ahmed Adel":"ألف سلامة عليك يا صلاح.. إن شاء الله بسيطة الإصابة وتكون بخير وعافية يا بطل".

فيما قال حساب "إسلام مجدي": "ربنا يشفيه.. والله من أول الدخلة الغبية اللي كانت على قدم صلاح في الشوط الأول وأنا كنت عاوز أكسر الشاشة وأنزل، وانتو عارفين طبعاا كنت هعمل إيه".

وقال حساب يدعى "mohmed gm salah": "الحمد لله على سلامة محمد صلاح وشكرا لساديو ماني اللاعب الوحيد اللي ذهب إلى صلاح قبل الخروج من الملعب ليطمئن عليه مهما كانت المنافسة داخل الملعب قوية تبقى أخلاق الفرسان والصداقة والأخوة أكبر".

بينما قال آخر "Eslam Moustafa": "ألف سلامة عليك يا صلاح إن شاء الله تقوم بالسلامة وأنا هحضر آخر ماتش في الدوري في ليفربول وإن شاء الله أشوفك بتشيل الدوري.. ربنا معاك يا صلاح".