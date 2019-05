فيديو| 3 مواقف مؤثرة لصلاح في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل

حافظ فريق ليفربول الانجليزي، على تصدره بطولة الدوري الإنجليزي، بالوصول إلى النقطة 94 بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بعدما حقق انتصارًا صعبًا على مضيفه نيوكاسل، بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب سانت جيمس بارك، الليلة الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع اللاعب المصري محمد صلاح، أن يحرز هدفًا في المباراة، حينما استغل عرضية متقنة من الجناح ألكسندر أرنولد، في الدقيقة 28 من الشوط الأول، ليسكنها صلاح بقدمه اليمنى في الشباك.

وفي الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 72 تعرض النجم المصري، للإصابة عندما اصطدم حارس مرمى نيوكاسل برأس محمد صلاح، ليسقط أرضًا دون أي حراك ويخرج بعدها على نقالة، ويقرر الألماني يورجن كلوب، دخول المهاجم البلجيكي "أوريجي"، بدلًا من صلاح، الذي خرج باكيًا.

وأكدت تقارير، سلامة محمد صلاح بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، وقال زياد منصور، مراسل شبكة "بي إن سبورتس" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "شاهدت للتو نجمنا محمد صلاح يسير بشكل عادي خارجاً من الغرفة الطبية في ملعب سانت جيمس بارك. إن شاء الله خير".

ونشر الصحفي الإنجليزي الشهير كارل ماركهام، المقرب من نادي ليفربول، مقطع فيديو، يظهر فيه الدولي المصري محمد صلاح، بحالة جيدة بعد انتهاء مباراة فريقه أمام نيوكاسل.

وظهر الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا وهو يسير على قدميه بصورة طبيعية أثناء خروجه من ملعب مباراة نيوكاسل وليفربول، أثناء توجهه إلى حافلة فريقه، وظهر في مقطع الفيديو، مجموعة من جماهير ليفربول تحيي صلاح أثناء خروجه من الملعب للاطمئنان عليه.

.@LFC manager Jürgen Klopp remains optimistic over @MoSalah’s fitness for @FCBarcelona - although it may be more in hope than expectation. “He was fine but of course we have to wait,” he said. Good to seem him walking out of St James’ Park comfortably at least pic.twitter.com/jodOFccwf9