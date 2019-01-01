فيديو| بشرى سارة لجمهور الريدز..صلاح غادر الملعب على قدميه بعد الإصابة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح ظهور محمد صلاح بصحة جيدة، بعد الإصابة التي لحقت به في الرأس، خلال مباراة نيوكاسل.

ويظهر مقطع الفيديو، والذي صوره أحد الجماهير التي كانت محتشدة حول الملعب، خروج محمد صلاح بشكل طبيعي من الملعب، سائرًا على قدميه، دون أن يعاني من أي مشاكل صحية.

وكان محمد صلاح، نجم ليفربول، تعرض لإصابة خطيرة خلال المباراة، التي جمعت فريقه بنظيره نيوكاسل، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

واصطدم حارس مرمى نيوكاسل برأس محمد صلاح، والذي سقط أرضًا دون أي حراك ليخرج بعدها على نقالة ويعجز عن استكمال اللقاء.