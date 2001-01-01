قبل مواجهة النجوم.. 4 ذكريات سيئة تطارد الأهلي على يد "الصاعدين حديثا"

يواجه فريق النادي الأهلي، نظيره النجوم، غدًا، على ستاد بتروسبورت، الساعة السابعة مساء، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الممتاز المصري.

ويسعى الأهلي في لقاءه غدًا مع النجوم الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، وتفادي أي مفاجآت قد تحدث في حال لم ينجح في تحقيق الفوز عليه، والهروب من الفخ الذي وقع فيه فريق الزمالك حينما تلقى هزيمة مدوية أمام نفس الفريق "النجوم"، خلال الدور الأول بهدف صلاح أمين.

وعلى ذكر المفآجات المدوية في الدوري، نرصد لكم 4 هزائم مفاجأة تلقاها الأهلي على يد الفرق الصاعدة حديثًا، خلال الألفية الثالثة:

1- في افتتاح مسابقة الدوري المصري العام 2001-2002، وتزامنًا مع أولى مباريات المدير الفني مانويل جوزيه مع الفريق، تلقى الأهلي هزيمة صعبة أمام غزل السويس الصاعد حديثًا حينها، بهدفين دون رد.

2- في المباراة الشهيرة بمباراة "سيد عبدالنعيم"، نجح الأخير في إحراز هدفًا في شباك الأهلي لصالح فريقه إنبي الصاعد حديثًا وقتها، ليحول وجهة دوري 2003- 2004 من الجزيرة إلى ميت عقبة مقر نادي الزمالك.

3- الثالثة كانت في دوري موسم 2008- 2009، حين حقق اتحاد الشرطة فوزًا مفاجئًا على النادي الأهلي بهدف دون رد.

4- أما الأخيرة فكانت أمام فريق الرجاء المطروحي، بموسم 2014- 2015 الذي خسر لقبه الأهلي لصالح غريمه الزمالك، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني متساويًا في النقاط مع فريق بيراميدز 64 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 60 نقطة.