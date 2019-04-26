بالصور| إفيشات المسلسلات الإذاعية رمضان 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني الذي يضم العديد من المسلسلات الإذاعية، التي تعرض عبر إثير الإذاعات الحكومية والخاصة المختلفة.

ويشهد هذا العام صراعا بين كبار النجوم في السابق الإذاعي، مثل الفنان أحمد حلمي ومحمد هنيدي وهاني رمزي، وفيما يلي نعرض أبرز مسلسلات رمضان 2019 الإذاعية:

محمد هنيدي

سيتم إذاعة مسلسله الإذاعى "شيف الحارة" على راديو 9090 خلال شهر رمضان، ويشارك هنيدي بطولة طارق عبدالعزيز، إنجي خطاب، ونهى صالح.

ويجسد هنيدي، شخصية تنتمي إلى عائلة تتوارث مهنة "شيخ الحارة" لكنه يرفض المهنة لولعه وحبه في "الطبخ" مما يسبب له مشكلات عديدة مع أبيه الذى يؤمن أن المطبخ مهمة النساء وليس الرجال، ويريده أن يصبح شيخ حارة مثل أبيه وجده.

أحمد حلمي

ويقدم "أحمد حلمي" المسلسل الإذاعي "وش في وش"، وتشاركه بطولته الفنانة داليا البحيري.

تدور أحداث "وش في وش" في إطار كوميدي عن أب تسافر زوجته للخارج، ليعيد اكتشاف علاقته بأبنائه المهوسون بالسوشيال ميديا ولا يعرف الكثير عنهم.

ماجد وشيكو

كما يقدم الفنان ماجد وشيكو، مسلسل "ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم" عبر إذاعة "إنيرجي".

حلا شيحة

مسلسل "نوسة نحلة ثانك يو" عبر "إنيرجي"، من بطولة حلا شيحا التي عادت إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال.

أحمد رزق وهبة مجدي

ويقدم الفنان أحمد رزق مسلسل "رحلة حرب الشبكشي"، الذى تشارك فى بطولته الفنانة هبة مجدي، ومن المقرر أن يذاع عبر إذاعة القاهرة الكبرى.

دينا فؤاد ومحمد ثروت

"جناب الكوماندا" بطولة محمد ثروت وحسام داغر ودينا فؤاد يذاع المسلسل عبر الشبكات الأربعة "نغم FM وميجا FM، وهيتس، وشعبي FM".

مصطفى قمر

مسلسل "أنا يا ناس" بطولة مصطفى قمر وندى بسيوني وريهام عبدالغفور، وتدور أحداثه فى إطار فانتازي، حول طبيبة تأتي من الخارج تمتلك جهازًا يحول الأفكار والأحلام إلى فيديو، وفوجئ بأن المريض هو حبيبها السابق الذي عرفته خلال فترة الجامعة ولم تلتقيه من 15 عامًا وسيذاع عبر إذاعة البرنامج العام.

هاني رمزي

كما يقدم الفنان هاني رمزي، بطولة المسلسل الإذاعي "قمر في سكة سفر"، والذي تقوم بإنتاجه إذاعة الشباب والرياضة.

كريم عبدالعزيز

"تؤام روحي" بطولة كريم عبد العزيز وراندا البحيري، وانعام سالوسة وسوسن بدر، وسيذاع عبر "نايل إف إم".

نشوى مصطفي

مسلسل "الشهبندر"، تشارك في بطولته الفنانة نشوى مصطفى، مع الفنان أحمد بدير، وسيذاع المسلسل عبر إذاعة "القاهرة الكبرى".