تقارير إنجليزية: ارتجاج محتمل لصلاح بعد خروجه مصابا من مواجهة نيوكاسل

11:14 م | السبت 04 مايو 2019
صلاح أثناء خروجه مصابا

صلاح أثناء خروجه مصابا

كتب: مؤمن مصطفى

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كشفت تقارير صحفية تفاصيل إصابة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي، عقب خروجه مصابا، بعد اصطدامه بحارس نيوكاسل، حيث فاز "الريدز" على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأشار موقع "evening standard" الإنجليزي، إلى أن الإصابة المبدئية المحتملة لصلاح هي ارتجاج، ناتج من آثار الصدمة، خاصة أنه ظل وقتا طويلا على أرضية الملعب دون حركة.

وشهدت الدقيقة 70 إصابة صلاح بعد اصطدامه بفخذ مارتين دوبرافكا، ليخرج بعدها صلاح باكيا محمولا على نقالة إلى خارج أرضية الملعب.

وأوضح الموقع في تقريره، أن ليفربول سيواجه أزمة خلال المباراة المرتقبة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق خسر بثلاثة أهداف نظيفة.

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