بالصور| بعد إصابته.. جماهير "نيوكاسل" تصفق لـ محمد صلاح

حرصت جماهير "نيوكاسل" على تحية الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول عقب خروجه مصابًا، بعد اصطدمه في حارس نيوكاسل خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وشهدت الدقيقة الـ70، إصابة محمد صلاح، بعد اصطدامه في فخذ مارتين دوبرافكا، ليخرج بعدها باكيًا أعلى نقالة إلى خارج أرضية الملعب.

ورجحت تقارير طبية، أن الإصابة المبدئية ارتجاج محتمل من أثار الصدمة، خاصة أنه ظل وقتًا طويلًا على أرضية الملعب دون حركة- بحسب موقع "evening standard".

وأشار إلى الأزمة التي سيواجه ليفربول خلال المباراة المرتقبة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.