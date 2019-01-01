بالفيديو| قبل الموسم التاسع.. نجوم عالميون وقعوا في فخ رامز جلال

يطل الفنان رامز جلال على الجماهير، للمرة التاسعة، في شهر رمضان المبارك، من بوابة برامج المقالب التي اشتهر بتقديمها طيلة السنوات الماضية.

8 حيل مختلفة أداها "جلال" في خداع ضيوفه خلال المواسم الماضية، ما بين استخدام "حريق" أو "أسد"، وكذلك السقوط من الطائرات وغيرها من الأساليب، لينتظر الجماهير الشكل الذي ستخرج به الحيلة الجديدة في موسمه التاسع "رامز في الشلال".

وفي المواسم الـ8 الماضية، حرص رامز جلال على استضافة عدد من النجوم العالميين، نستعرض لكم أبرزهم خلال التقرير التالي:

باريس هيلتون

وكانت استضافت برنامج رامز جلال، لعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون، بداية لاستضافة البرنامج للنجوم العالميين.

ووقعت "هيلتون" في فخ رامز جلال، خلال برنامجه "رامز واكل الجو"، حيث حلت ضيفة في الحلقة الـ9 من البرنامج.

أنتونيو بانديراس

ووقع الممثل والمخرج والمنتج الإسباني الشهير، ضحية رامز جلال في برنامجه "رامز بيلعب بالنار"، خلال الحلقة الـ5.

ستيفان سيجال

ووقع الفنان الأمريكي الشهير سيجال، في فخ مقالب رامز جلال، خلال الموسم نفسه "رامز بيلعب بالنار"، في الحلقة الـ25.

شاروخان

ويعد الممثل الهندي الشهير شاروخان، واحدًا من أبرز النجوم الذي استضافهم رامز جلال على مدار مواسم برنامجه.

واستضاف رامز، الممثل الهندي شاروخان، في الحلقة الـ7 من برنامج "رامز تحت الأرض"، كما أجرى حوارًا استثنائيًا معه في الحلقة الـ31.