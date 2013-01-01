فيديو| "مشاركة كبديل وهدفان".. تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام نيوكاسل

07:44 م | السبت 04 مايو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: رامي مصطفى

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يخوض فريق ليفربول في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يقود نجم المنتخب المصري محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول خلال المباراة، لاسيما عقب الأداء المميز الذي ظهر به في مباراة برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم هزيمة فريقه بثلاثة أهداف نظيفة.

تواجه صلاح مع فريق نيوكاسل سيتي في 4 مواجهات، ماذا قدم خلالهم؟

المباراة الأولى

وكانت المباراة الأولى حينما كان "صلاح" لاعبًا في صفوف فريق تشيلسي، وذلك خلال الدور الثاني من موسم 2013-2014.

صلاح شارك كبديل منذ الدقيقة 77، ونجح في تقديم مردود جيد رغم إضاعته لفرصة محققة، وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية نظيفة.

المباراة الثانية

وكانت المواجهة الثانية في الموسم الماضي عندما انضم صلاح لصفوف فريق ليفربول، حيث تقابلا في الجولة الـ7 من عمر البطولة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة لم تشهد تسجيل صلاح لأي هدف.

المباراة الثالثة 

وجاءت تلك المواجهة في الجولة الـ29 من الموسم الماضي، ونجح صلاح حينها في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ40، في مباراة انتهت بفوز الريدز بثنائية.

المباراة الرابعة

وكانت تلك المواجهة في الجولة الـ19 من الدور الأول، خلال الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز نيوكاسل برباعية أحرز منها صلاح الهدف الثاني.

ويحتل محمد صلاح، حتى الآن، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف وبفارق هدف عن زميله بالفريق ساديو ماني، وسيرجيو أجويرو مهاجم السيتي.

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