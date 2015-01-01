بالأرقام.. ماذا يفعل محمد صلاح في "مباريات مايو" بالدوري بآخر 3 مواسم؟

يخوض فريق ليفربول في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يقود نجم المنتخب المصري محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول خلال المباراة، لاسيما عقب الأداء المميز الذي ظهر به في مباراة برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم هزيمة فريقه بثلاثة أهداف نظيفة.

ولكن ماذا يفعل صلاح في "مباريات مايو" بالدوري بآخر ثلاث مواسم؟

موسم 2017-2018

يأمل محمد صلاح في فك عقدة الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي التي أصابته خلال الموسم الماضي، حيث واجه فريق ليفربول في الجولة 37 من الموسم الماضي فريق تشيلسي، وخسر المباراة بهدف نظيف لصالح "البلوز"، حيث لم يحرز صلاح أي أهداف.

مباراة أخرى خاضها في الشهر ذاته من نفس الموسم، أمام برايتون، والتي أحرز خلالها هدفًا حسم به جائزة هداف الدوري الإنجليزي، في مباراة انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة.

موسم 2016-2017

وكان صلاح آنداك لاعبًا ضمن صفوف فريق روما، وواجه خلالها مع فريقه في أول مباريات شهر مارس، فريق إسي ميلان، إلا أنه فشل في إحراز أي أهداف رغم فوز فريقه برباعية مقابل هدف.

ومباراة أخرى كانت أمام فريق يوفنتوس، ورغم فوز فريقه بثلاثية إلا أنه فشل في إحراز أي هدف منها.

والمواجهة الثالثة كانت أمام كييفو فيرونا، وانتهت بفوز الذئاب بـ5 أهداف مقابل 3، أحرز منها صلاح هدفين.

كما كانت آخر المباريات أمام جيرونا، ولم يحرز خلالها صلاح أهدافًا رغم فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موسم 2015-2016

وكانت أولى مواجهات صلاح مع فريقه روما في شهر مايو، أمام فريق جنوى، ونجح صلاح في إحراز هدفًا ضمن ثلاثة فاز بهم فريقه.

والمباراة التي تليها كانت أمام كييفو فيرونا، إلا أن صلاح لم يسجل أي أهداف في تلك المباراة، والتي انتهت لروما بثلاثية نظيفة.

وبعدها تواجه روما مع فريق ميلان، وتغلب الذئاب بثلاثية أحرز صلاح خلالها هدفًا.

ويحتل محمد صلاح، حتى الآن، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف وبفارق هدف نظيف عن زميله بالفريق ساديو ماني صاحب الوصافة، ولاعب نادي مانشيستر سيتي سيرجيو أجويرو، الذي يمتلك 21 هدفًا أيضًا.