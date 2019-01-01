بالفيديو| "فاندام" يتحدى محمد رمضان: هاعرفك مين "نمبر وان" الحقيقي

صورة نشرها الفنان محمد رمضان برفقة النجم العالمي "جان كلود فاندام"، منذ يومين عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، حظيت باهتمام كبير من متابعيه لمعرفة العمل الذي سيجمع أسطورة الأكشن بالأسطورة.

الصورة جمعت "رمضان" مع "فاندام"، وهما يمسكان بالمسدسات في أيديهم، ويظهران بلوك "راعي الأبقار" في الأفلام الأمريكية القديمة، وكتب "رمضان " على الصورة " هل أنت مستعد؟" - "?Are you Ready".

رد النجم العالمي "فاندام" أمس عبر حسابه على "انستجرام" بفيديو ضم جزء من كواليس الإعلان الجديد لإحدى شركات الاتصالات، والذي سيشارك فيه "فاندام"، قائلا :" قطعت كل هذه المسافة إلى مصر من أجل أن يشاهد (محمد رمضان) من هو (نمبر وان) الحقيقي حين تأتي الإثارة والأكشن؟".

وبعد رؤيته لصورة "فاندام" ، نشر الفنان "رمضان" منذ ساعة واحدة، صورة عبر حسابه على انستجرام جمعته و"فاندام"، معلقا عليها بهاشتاج ضم "فاندام" وإحدى شركات الاتصالات، بالإضافة إلى هاشتاج "ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان يثير إعجاب جمهوره بصورة جديدة مع فان دام

وكان "رمضان" طرح من قبل أغنية "نمبر وان" في العام الماضي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، ما جعل متابعيه يلقبوه بـ"نمبر وان".

ولم يعرف بعد موعد طرح الإعلان الجديد، الذي سيجمع بين "رمضان" و"فاندام".