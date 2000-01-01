كلب جائع يتسبب في حريق هائل وخسائر بـ20 ألف يورو

تسبب كلب ألماني ضخم جائع في إشعال حريق بأحد المنازل بولاية ساكسونيا أثناء محاولته الحصول على طعامه.

وهرعت فرق الإطفاء إلى المنزل في رايشنباخ بولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، ووفقا للشرطة فقد استند الكلب على الموقد في المطبخ في منزل صاحبه لمحاولة جذب طعامه من فوق لوح خشبي، ولكن الكلب قام بطريق الخطأ بتشغيل الموقد، مما أشعل النار في اللوح الخشبي، وامتدت النيران إلى بقية المطبخ.

وذكرت الشرطة، وفقا لموقع "لوكال" الإخباري، أن الخسائر التي لحقت بالعقار بلغت حوالي 20 ألف يورو، ولحسن الحظ فإن الكلب، وهو من فصيلة الدنماركي الضخم، لم يلحق به أذى، ولكن تم علاج 3 من السكان من إثر الاختناق.