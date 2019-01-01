"فيس بوك" يسعى لمكافأة مشاهدي الإعلانات ماديا

ارتفعت نسبة الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في الآونة الأخيرة، سواء في المتصفح أو في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالموقع، ويبدو أن الشركة تسعى لحل تلك المشكلة بعد شكاوى عدد من المستخدمين.

فتسعى فيس بوك، لإنشاء عملة رقمية خاصة بها ودفع رسوم مقابل مشاهدة المستخدمين للإعلانات، وتعتبر تلك الفكرة المطروحة هي إنشاء نظام لمكافأة المستخدمين على مشاهدة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية الشهيرة، وفقا لـ"سبوتينك".

ومن أجل ذلك، يتم الآن مناقشة تطوير الفكرة مع Visa وMastercard، بالإضافة إلى First Data، وتحاول أن تساعد هذه الشركات في تجنب التقلبات المفاجئة في معدل العملة المشفرة.

ومن المتوقع أن يستثمر هذا المشروع ما يصل إلى مليار دولار وسيحمل اسم "Project Libra" وباستخدامه سوف يكافئ فيس بوك نشاط المستخدم ليس فقط لمشاهدة الإعلانات، ولكن أيضًا لتفاعله مع المحتوى، وكذلك إجراء عمليات الشراء عبر الشبكة الاجتماعية.

وإذا تم تنفيذ ذلك المشروع فهذا سيمكن فيس بوك بأن يجعل استخدام "Libra" على نطاق واسع، حينها ستكون تلك العملة المشفرة أول عملة تستخدم على نطاق واسع في تاريخ الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.