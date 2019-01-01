"فيس بوك" يسعى لمكافأة مشاهدي الإعلانات ماديا

08:59 ص | السبت 04 مايو 2019
فيسبوك - أرشيفية

فيسبوك - أرشيفية

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

أستاذ علم اجتماع: خدمة "كراش فيسبوك" هتضيع مصر

أستاذ علم اجتماع: خدمة "كراش فيسبوك" هتضيع مصر

"فيسبوك" يشتعل بسبب منح "شعبولا" الدرع في بنها.. وإدارة الجامعة ترد

"فيسبوك" يشتعل بسبب منح "شعبولا" الدرع في بنها.. وإدارة الجامعة ترد

معتز عبدالفتاح: "بحترم اللي بيقول لا أكتر من اللي بيشتم على فيسبوك"

معتز عبدالفتاح: "بحترم اللي بيقول لا أكتر من اللي بيشتم على فيسبوك"

"تضرر من جاره على فيسبوك".. محافظ كفر الشيخ يبحث شكوى مواطن

"تضرر من جاره على فيسبوك".. محافظ كفر الشيخ يبحث شكوى مواطن

ارتفعت نسبة الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في الآونة الأخيرة، سواء في المتصفح أو في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالموقع، ويبدو أن الشركة تسعى لحل تلك المشكلة بعد شكاوى عدد من المستخدمين.

فتسعى فيس بوك، لإنشاء عملة رقمية خاصة بها ودفع رسوم مقابل مشاهدة المستخدمين للإعلانات، وتعتبر تلك الفكرة المطروحة هي إنشاء نظام لمكافأة المستخدمين على مشاهدة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية الشهيرة، وفقا لـ"سبوتينك".

ومن أجل ذلك، يتم الآن مناقشة تطوير الفكرة مع Visa وMastercard، بالإضافة إلى First Data، وتحاول أن تساعد هذه الشركات في تجنب التقلبات المفاجئة في معدل العملة المشفرة.

ومن المتوقع أن يستثمر هذا المشروع ما يصل إلى مليار دولار وسيحمل اسم "Project Libra" وباستخدامه سوف يكافئ فيس بوك نشاط المستخدم ليس فقط لمشاهدة الإعلانات، ولكن أيضًا لتفاعله مع المحتوى، وكذلك إجراء عمليات الشراء عبر الشبكة الاجتماعية.

وإذا تم تنفيذ ذلك المشروع فهذا سيمكن فيس بوك بأن يجعل استخدام "Libra" على نطاق واسع، حينها ستكون تلك العملة المشفرة أول عملة تستخدم على نطاق واسع في تاريخ الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

توفت مساء اليوم نور أحمد كمال لاعبة اليد في فريق سيدات النادي الأهلي، بعد 3 سنوات من وفاة والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس غدارة اتحاد كرة اليد السابق.
القبض على طبيب حقن 65 طفلا بـ"فيروس الإيدز"

القبض على طبيب حقن 65 طفلا بـ"فيروس الإيدز"

نقل طبيب باكستاني فيروس الإيدز إلى 90 شخصا بينهم 65 طفلا باستخدام حقن ملوثة
33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

أطلقت قبيلة العازمية التى ينتمى إليها الضابط حملة جمعت تبرعات لدفع دية الصحفية وصلت إلى 10 ملايين دينار كويتي، أى ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، خلال يومين
بالفيديو| البرومو الرسمي.. رامز جلال يكشف تفاصيل مقلبه الجديد

بالفيديو| البرومو الرسمي.. رامز جلال يكشف تفاصيل مقلبه الجديد

نشر رامز جلال البرومو الرسمي الأول لبرنامج رامز في الشلال المقرر عرضه على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان
مريضة بريطانية تقتل أخرى في المستشفى بسبب "الشخير"

مريضة بريطانية تقتل أخرى في المستشفى بسبب "الشخير"

تعرضت إلين بانتينج،64 عاما،لاعتداء وحشي على يد مريضة أخرى تتعالج معها فى نفس الغرفة بسبب الشخيرالتى تنزعج منه ويمنعها من النوم طوال الليل فخرج قتيلة