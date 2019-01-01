عاصي الرحباني.. موسيقي أبدع في التأليف بالسينما والمسرح

يعد أحد أهم الموسيقيين في الوطن العربي، وأحد مجددي الموسيقى الشرقية، فكون عاصي الرحباني مع أخوه "منصور" ما عرف بـ"الأخوين رحباني" ليقدما تجربتهما الموسيقية التي اكتملت بزواج عاصي الرحباني من فيروز في خمسينات القرن الماضي، لينجبا زياد رحباني الذي يعد من أهم الموسيقيين في وقتنا المعاصر.

قدم مع أخيه منصور الرحباني العديد من المسرحيات والأغنيات تحت مسمي "الأخوين رحباني" التي حققت نجاحا كبيرا، ولكن بالرغم من تميزه في مجال الموسيقى إلا أن عاصي الرحباني برع في مجال الكتابة، فألف العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات.

وفي عيد ميلاد عاصي الرحباني الذي يوافق اليوم 4 مايو، تستعرض "الوطن" أبرز الأعمال السينمائية والمسرحية التي قدمها الرحباني خلال مسيرته الفنية:

موسم العز - 1960

قدم عاصي الرحباني مسرحية "موسم العز" عام 1960، التي تقوم على الحوارات الغنائية بين الفنانة صباح والفنان وديع الصوفي في إطار الحب والعمل الجماعي بين كل أبطال المسرحية التي تدور أحداثها في منطقة الضيعة اللبنانية، وأخرج المسرحية إلياس متي.

جسر القمر - 1962

بمشاركة أخوه منصور الرحباني ألف عاصي الرحباني مسرحية "جسر القمر"، التي تناقش قصة ضيعتين متجاورتين يحدث بينهما عداء وجسر يصل بينهما، ويوجد فتاه مسحورة مرصودة على الجسر الواصل بينهما.

ويفاجأ شيخ المشايخ في إحدى المرات بلقاء الصبية المسحورة وتطلب منه المساعدة لكي يحررها من السحر الذي تقع تحت تأثيره، وعندما يسألها كيف له أن يساعدها تخبره أن الحب الذي يحررها، فأخبرالشيخ أهالي الضيعة قصتها الحزينة وهي حكاية عاشقة كانت تنتظر خطبتها ثم خطفت من بيتها، وتم رصدها تحت الجسر بسبب بغض خاطفيها، وأنها لن تحرر من أسرها ما لم يعود الحب ليجمع بين الناس المتقاتلين.

كانت المسرحية من بطولة كل من سهام الشماس، وليم حسواني، فيروز وشارك فيها بالتمثيل منصور الرحباني.

بياع الخواتم - 1965

في أولى تجاربه السينمائية بمشاركة أخيه منصور الرحباني، كتب عاصي الرحباني فيلم "بياع الخواتم" الذي جمعه بالمخرج العالمي يوسف شاهين وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، الفيلم من بطولة "فيروز، نصري شمس الدين، إيلي شويري، جوزيف ناصيف.

بنت الحارس - 1967

يسرد الفيلم حكاية إحدى القرى قرر الأهالي إقالة الحارسين اللذان يحرساها، فتقرر ابنة أحد هذان الحارسان وضع حد لهذا الهرج في القرية فتتنكر في زي شاب ملثم يأتي كل ليلة إلى القرية في محاولة منها لتثبت للجميع أن الخطر في أي وقت ممكن أن يحدث.

وكتب عاصي الرحباني الفيلم بمشاركة أخوه منصور، وأخرج الفيلم المخرج المصري هنري بركات، والفيلم من بطولة فيروز، نصري شمس الدين، إلياس رزق، مارسيل مارينا.

صح النوم - 1971

قدم عاصي الرحباني مسرحية "صح النوم" من إخراجه ومن تأليفه، كانت تناقش قضية سياسية خيالية تنتقد الوالي الذي يستيقظ من نومه واستمر لمدة شهر، ليختم ثلاث أوراق من طلبات الأهالي قبل أن يعود إلى نومه مرة أخرى ويستمر شهر آخر، فلا يمكن إنجاز شيء بدون ختم الوالي، لذلك كان الأهالي ينتظرون طويلاً لكي يحصلوا على أي موافقة، وكانت المسرحية من بطولة فيروز، جوزيف ناصيف، هدى حداد.

وعلى مدار مشواره الفني قدم عاصي الرحباني ما يقرب من عشرون عملا فنيا من تأليفه، بالاشتراك مع أخيه منصور الرحباني، وتنوعت بين السينما والمسرح.

وكانت آخر الأعمال التي ألفها هي مسرحية "الشخص" في عام 1982 ووضع لها الألحان والموسيقى التصويرية أيضا.

رحل الموسيقي عاصي الرحباني في 21 يونيو 1986.