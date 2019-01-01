فيديو| اقرأ وخد فلوس..صالون حلاقة يمنح الأطفال 3 دولارات مقابل القراءة

لرغبة مالكيه في تعزيز الثقة بالنفس وزيادة الثقافة، قدم صالون حلاقة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية 3 دولارات للأطفال مقابل القراءة بصوت مرتفع أثناء قص شعرهم.

وأطلق صالون حلاقة "سيتي كاتس" مبادرة تحت عنوان "المطالعة للأطفال" من أجل تشجيع الأطفال على المطالعة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر القراءة بصوت مرتفع، بحسب موقع "24".

ويهدف مالك صالون الحلاقة جوناثان إسكويتا، بحسب حديثه بهذا الأمر إلى بناء ثقة الأطفال ومنحهم الخبرة الكافية للتحدث أمام الجمهور.

واستوحى "جوناثان" الفكرة من الأبحاث التي تشير إلى أن نسبة عالية من البالغين يخشون التحدث أمام الجمهور، لذا لا بد من غرس هذه الخبرة في الإنسان منذ صغرهم لكي تتكون شخصيتهم بشكل جيد.