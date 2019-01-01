"واتس آب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية المستخدمين من انتهاك الخصوصية

03:06 ص | السبت 04 مايو 2019
واتساب

واتساب

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بشرى للمستخدمين.. واتساب يخطط لمنع التقاط "سكرين شوت" من المحادثات

بشرى للمستخدمين.. واتساب يخطط لمنع التقاط "سكرين شوت" من المحادثات

بالفيديو| حيلة ذكية لمراسلة الأشخاص على واتساب دون تسجيل أرقامهم

بالفيديو| حيلة ذكية لمراسلة الأشخاص على واتساب دون تسجيل أرقامهم

الشاهد "واتساب".. انتحار لاعب أرجنتيني شهير بسبب الاكتئاب

الشاهد "واتساب".. انتحار لاعب أرجنتيني شهير بسبب الاكتئاب

"إتاحة المكالمات من واتساب إلى إنستجرام".. فيس بوك يبدأ دمج منصاته

"إتاحة المكالمات من واتساب إلى إنستجرام".. فيس بوك يبدأ دمج منصاته

في أزمة أثيرت خلال الفترة الماضية، أصبحت التسوية المحتملة بين شركة "فيس بوك" ولجنة "التجارة الاتحادية" حول انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين على وشك الانتهاء، وبشكل كبير سيتضمن الاتفاق تطبيق "واتس آب" للتراسل الفوري المملوك لـ"فيس بوك".

وتتفاوض "فيس بوك" مع لجنة التجارة الاتحادية على تسوية محتملة ستلزمها بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية مستخدمي "واتس آب"، بحسب  صحيفة "بوليتيكو".

وستشمل الخطوات التي تم الاتفاق عليها على تعيين مسؤول للخصوصية بمستوى جيد في "فيس بوك" بموافقة السلطات الاتحادية، وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية.

وتمثل "فيس بوك" للتحقيق أمام لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن موقع التواصل الشهير شارك بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

توفت مساء اليوم نور أحمد كمال لاعبة اليد في فريق سيدات النادي الأهلي، بعد 3 سنوات من وفاة والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس غدارة اتحاد كرة اليد السابق.
33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

أطلقت قبيلة العازمية التى ينتمى إليها الضابط حملة جمعت تبرعات لدفع دية الصحفية وصلت إلى 10 ملايين دينار كويتي، أى ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، خلال يومين
القبض على طبيب حقن 65 طفلا بـ"فيروس الإيدز"

القبض على طبيب حقن 65 طفلا بـ"فيروس الإيدز"

نقل طبيب باكستاني فيروس الإيدز إلى 90 شخصا بينهم 65 طفلا باستخدام حقن ملوثة
بالفيديو| البرومو الرسمي.. رامز جلال يكشف تفاصيل مقلبه الجديد

بالفيديو| البرومو الرسمي.. رامز جلال يكشف تفاصيل مقلبه الجديد

نشر رامز جلال البرومو الرسمي الأول لبرنامج رامز في الشلال المقرر عرضه على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان
مريضة بريطانية تقتل أخرى في المستشفى بسبب "الشخير"

مريضة بريطانية تقتل أخرى في المستشفى بسبب "الشخير"

تعرضت إلين بانتينج،64 عاما،لاعتداء وحشي على يد مريضة أخرى تتعالج معها فى نفس الغرفة بسبب الشخيرالتى تنزعج منه ويمنعها من النوم طوال الليل فخرج قتيلة