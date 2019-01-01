"واتس آب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية المستخدمين من انتهاك الخصوصية

في أزمة أثيرت خلال الفترة الماضية، أصبحت التسوية المحتملة بين شركة "فيس بوك" ولجنة "التجارة الاتحادية" حول انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين على وشك الانتهاء، وبشكل كبير سيتضمن الاتفاق تطبيق "واتس آب" للتراسل الفوري المملوك لـ"فيس بوك".

وتتفاوض "فيس بوك" مع لجنة التجارة الاتحادية على تسوية محتملة ستلزمها بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية مستخدمي "واتس آب"، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

وستشمل الخطوات التي تم الاتفاق عليها على تعيين مسؤول للخصوصية بمستوى جيد في "فيس بوك" بموافقة السلطات الاتحادية، وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية.

وتمثل "فيس بوك" للتحقيق أمام لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن موقع التواصل الشهير شارك بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.