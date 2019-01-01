وفاة "حيزان الحربي" صاحب أغرب قضية في المحاكم السعودية

تُوفي حيزان الحربي، اليوم، السعودي صاحب أغرب قضية عرفتها المحاكم، وذلك بعد تعرُّضه لحادث دهس منذ شهر، دخل على أثره العناية المركزة.

وتعود قصة حيزان، إلى أنه بعد اختلافه مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المسنة، التى كان يريد أن يبرها ويكسب أجرها حتى تطور الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء.

وبعد جلسات عديدة حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر، وذلك لتقدم سن حيزا، فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله- بحسب صحيفة "سبق" السعودية.