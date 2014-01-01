قوافل رمضانية لـ«الأكثر احتياجاً» فى الصحراء الغربية

ما إن يهل شهر رمضان، حتى يتسابق محبّو الأعمال الخيرية على تنظيم قوافل إطعام طوال الشهر، وزيارة أكبر عدد من القرى والمناطق الفقيرة بجميع المحافظات، هذه المرة قرر بعض الرحَّالة وهواة السفر إلى الأماكن الصحراوية تنظيم قوافل إلى المناطق الأكثر فقراً بواحات الصحراء الغربية، والعشوائيات والأودية بمحافظة البحر الأحمر، وهى مناطق يندر وصول مساعدات إليها، وامتدت قوافل الرحَّالة إلى عدة أيام، كانوا يضطرون فيها إلى التخييم بالصحراء من أجل الوصول للأسر الفقيرة.

"ريهام": نستهدف المناطق البعيدة

«سيوة، الداخلة والخارجة، رأس غارب، القصير»، بعض المناطق التى استهدفها الرحَّالة، فى مبادرة «الرحلة» التى تنظمها ريهام أبوبكر، ومن شروط الانضمام إلى هذه القوافل، أن يكون الرحالة على أتم الاستعداد للتخييم لفترات طويلة والوصول لمناطق صحراوية نائية، يقصدون الصحراء ويقدمون فى القوافل سلعاً وأغذية أساسية وكذلك بعض الاحتياجات الأخرى: «المناطق اللى محدش بيزورها دى مش بس بناخد لهم أكل بس، كمان بنودّى لبس كتير وبطاطين وكل الحاجات اللى ناقصاهم»، يبدأ الفريق هذه الرحلات قبل شهر رمضان بـ10 أيام فقط.

تفتح «ريهام» باب التبرعات للمبادرة، حتى تساعدها على توفير احتياجات وسلع كثيرة، مما يتيح مساعدة أعداد كبيرة من الأسر الفقيرة والمحتاجين، وبدأت العمل فى هذه الرحلات الصحراوية منذ 2014، بعدما لاحظت أثناء رحلاتها الترفيهية للتخييم عدم وصول القوافل والدعم لهذه المناطق: «إحنا بنعمل شنط بـ250 جنيه وتقريباً بنوفّر فيها السلع الأساسية واللحوم بقدر الإمكان».