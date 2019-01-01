دراسة تكشف: الأشخاص الأكثر قابلية للخيانة

08:49 م | الجمعة 03 مايو 2019
الخيانة

الخيانة

كتب: الوطن

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أصبحت الخيانة ظاهرة تجتاح الكثير من العلاقات العاطفية، على اختلاف أنواعها، بسبب كثرة الدواعي المؤدية إليها والانفتاح الذى يسود المجتمعات الحديثة، وقد أرجعت الكثير من التقارير والدراسات تفسير أسباب الخيانة لعدم الشعور بالرضا أو الإهمال العاطفي.

وهناك جزء كبير من الناس حول العالم مدانون بتهمة الخيانة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 1 من أصل 5 أشخاص متهمون بالخيانة الزوجية- بحسب "سبوتنك".

وأجريت دراسة لتعرف على الأشخاص الأكثر عرضه للخيانة وشملت 576 شخصا بالغًا، حول شخصيتهم وسلوك الخيانة لديهم وتقبلهم لها، فكانت أن الشخصيات الأكثر انفتاحاً هي المعرضة أكثر من غيرها للخيانة.

وأشارت إلى أن الكثير من الأشخاص الخائنين ليسوا أشخاصا سيئين، لكنهم ببساطة أشخاص اتخذوا قرارات جرحت غيرهم.

ووجدت أن النساء أقل قابلية من الرجال للخيانة، كما أن المستوى الثقافي يلعب دورا في نسبة الخيانة، كما أوضحت الدراسة أن تقبل المجتمع للخيانة يعتبر دافع إضافى لزيادتها.

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