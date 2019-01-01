شاب يتنازل عن إيجار 3 شقق للمغتربين: «لازم نشيل بعض»

«تنازلت عن إيجار شهر رمضان للمستأجر.. واعتبرته صدقة لوجه الله»، عبارة دونها مالك 3 وحدات سكنية بمدينة برج العرب الصناعية، غرب الإسكندرية، على ورق مقوّى أعلى أبوابها، لمساعدة المغتربين والوافدين إلى المدينة للعمل فى القطاع الخاص، وتخفيف المعاناة عنهم خلال شهر رمضان المبارك..

«عبدالله هنداوى» 30 عاماً، خريج الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت، قرر تنفيذ الفكرة لرفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص، الذين يقصدون مدينة برج العرب الصناعية، فى شهر رمضان بحثاً عن الرزق، خاصةً أنهم يتقاضون أجوراً تكفى بالكاد لشراء احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، مؤكداً أنه استطاع إقناع العديد من أصدقائه لمساعدة هؤلاء المطحونين خلال شهر رمضان الكريم.

"عبدالله": أفضل عمل فى رمضان هو مساعدة العمال لتوفير احتياجات أسرهم

«عبدالله» يمتلك 3 شقق سكنية دون أثاث، بمواقع مختلفة فى مدينة برج العرب، ويُؤجر الشقة نظير 500 جنيه شهرياً، وهو الأقل سعراً حسبما يؤكد، ويضيف لـ«الوطن»: «بأجر من 500 لـ750 جنيهاً للشقة الفاضية وده سعر قليل جداً لأن سعر استئجار الشقة الفارغة يبدأ من 900 جنيه، والمفروشة من 1500 إلى 3 آلاف جنيه فى الشهر الواحد».

«المدينة تضم نسبة عمالة ومغتربين كبيرة»، قالها «عبدالله»، مشيراً إلى أن الباحثين عن عمل يقصدون المدينة من كل حدب وصوب، وحاول تعميم فكرته بإقناع ملاك الشقق والعقارات السكنية بالاشتراك فى تلك المبادرة ووافق بعضهم، فيما رفض البعض الآخر لاعتمادهم الأساسى على قيمة الإيجار، كما وافق آخرون على الاستغناء عن نصف القيمة الإيجارية.

يقول «عبدالله»: «المرتبات فعلاً ضعيفة، فلازم نشيل ونراعى بعض، وناخد الثواب بتفريج كرب الناس المحتاجين»، موضحاً أن تلك الفكرة جاءت فى إطار مبادرات شباب برج العرب الخيرية والتى بدأت قبل 4 أشهر بتدشين مبادرة «شباب برج العرب» الهادفة لترسيخ فكر العمل التطوعى وفتح فصول لمحو الأمية لكبار السن، بجانب تجميل الميادين والحدائق العامة ومساعدة وإطعام المحتاجين.