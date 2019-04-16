بالصور| بـ20 مليون دولار.. سيارة رونالدو الجديدة الأغلى في التاريخ

04:08 م | الجمعة 03 مايو 2019
بوجاتي "لا فواتير نوار"

بوجاتي "لا فواتير نوار"

كتب: مصطفى إبراهيم

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اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أغلى سيارة في العالم "لا فواتير نوار" من ماركة "بوجاتي"، واقتنى الدون أول نموذج من السيارة التي سيصنع منها عدد محدود في العالم، ويقدر ثمنها بـ11 مليون يورو،  بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو، لن يتمكن من قيادة السيارة حتى حلول عام 2021، حيث لا تزال الشركة بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة.

وقال مصمم "بوجاتي" إتيان سالومي، إن سيارة "لا فواتير نوار" صُنع بها كل مكون يدويًا، موضحا أن للسيارة هيكل من ألياف الكربون ذات لمعان أسود عميق ينقطع فقط عن طريق بنية الألياف متناهية الصغر: "إنها مادة جرى التعامل معها بشكل مثالي.. لقد عملنا طويلا وبجهد على هذا التصميم حتى لم يكن بإمكاننا تحسينه.. بالنسبة لنا يمثل الكوبيه الشكل المثالي مع الانتهاء من الكمال"، بحسب الموقع الرسمي لـ"بوجاتي".

وأضاف سالومي إن قلب التصميم الجديد هو المحرك الأيقوني المكون من 16 أسطوانة، مشيرا إلى أنه فريد من نوعه في عالم السيارات، وذروة فن المهندس: "هذا ليس محركًا فحسب، بل قلب السيارة وتحفة فنية.. لا توجد سيارة أخرى في العالم بها مثل هذا المحرك بـ16 أسطوانة مع إزاحة 8 لترات، بـ6 مواسير خلفية في الجزء الخلفي تشهد على قوتها المذهلة".

وذكر الموقع الرسمي أن السيارة تستهلك نحو 35.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، معلنا طرح السيارة بـ11 مليون يورو قبل الضريبة: "أغلى سيارة جديدة في كل العصور".

فيما ذكر موقع Stumbler Autos‏ المتخصص في السيارات على "تويتر"،  أن السيارة تبلغ نحو 20 مليون دولار.

كانت شركة "بوجاتي" لصناعة السيارات كشفت عن أحدث منتجاتها خلال معرض جنيف للسيارات 2019، حيث أطلقت عليها لقب"لا فواتير نوار"، لتصبح أغلى السيارات في كل العصور.

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