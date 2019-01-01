8 نصائح للحفاظ على وزنك في رمضان

03:51 م | الجمعة 03 مايو 2019
الحفاظ على الوزن في رمضان

الحفاظ على الوزن في رمضان

كتب: منة العشماوي

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يقلق الكثيرون خلال شهر رمضان من زيادة وزنهم بعد انتهائه بسبب تناول أنواع مختلفة من الطعام والحلويات في ساعات قليلة من اليوم دون وضع نظام يحافظ على الوزن.

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، سردت لـ"الوطن" 8 نصائح للحفاظ على الوزن طوال شهر رمضان حتى لا يزيد وزنك كما يلي:

  • يجب مراعاة كمية الحلويات الشرقية أو التي تحتوي على السمن والسكر بحيث لا تزيد عن مرتين في اليوم ويستكمل عليها تناول فاكهة تحتوي على سكريات أي الحصول على قطعة أو قطعتين فقط من البسبوسة على سبيل المثال وبعدها بطيخ أو مانجة أو عنب أو غيره.
  • تجنب تناول الأكل الدسم ليلا كونها من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن.
  • الحرص على التقليل من كمية النشويات على الإفطار فعندما ينطلق مدفع الإفطار يبدأ الشخص بالتمر واللبن الرايب وبعد صلاة المغرب يتناول الحساء "الشوربة" وطبق السلطة والخضار والبروتين بكمية مفتوحة والنشويات تكون بكمية قليلة جدا.
  • لا تتناول الحلويات أو الفاكهة إلا بعد ساعتين من الإفطار.
  • تناول المشروبات بدون سكر أو تقليل كمية السكر، فمن الممكن تناول الكركديه والعرق سوس والينسون والكراوية لتعويض المياه.
  • إذا كنت تريد الحفاظ على وزنك من الممكن ممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة واحذر من ممارستها منذ بداية اليوم.
  • تناول الفول والبيض والجبنة البيضاء في السحور أو الزبادي بالمكسرات أو الفاكهة وابتعد عن المخللات وكميات العيش.
  • لا تتناول في السحور طعام الإفطار أو المقليات.

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