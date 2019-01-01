8 نصائح للحفاظ على وزنك في رمضان

يقلق الكثيرون خلال شهر رمضان من زيادة وزنهم بعد انتهائه بسبب تناول أنواع مختلفة من الطعام والحلويات في ساعات قليلة من اليوم دون وضع نظام يحافظ على الوزن.

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، سردت لـ"الوطن" 8 نصائح للحفاظ على الوزن طوال شهر رمضان حتى لا يزيد وزنك كما يلي: