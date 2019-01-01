"خرائط جوجل" تطرح ميزة جديدة لمساعدة مستخدميها في اختيار المأكولات

طرحت شركة جوجل خاصية جديدة لتطبيق "جوجل مابس" خرائط جوجل، تظهر صور للأكلات التى تقدمها المطاعم، وعلامات تبويب جديدة تشير إلى الخيارات الأكثر شعبية، حيث أضافت "جوجل" زرا جديدا على القائمة "Menu" باسم "أطباق شعبية" Popular Dishes.

وعرض أحد المستخدمين صورا للتحدييث الجديد، الذى يفحص قوائم المطاعم للبحث عن الأطباق الشعبية، وإظهارها بالصور، ولم تؤكد "جوجل" إذا ما كانت العملية تتم بشكل آلي أم بتدخل بشري.

ويتوفر التحديث حاليا بشكل تجريبي في بعض الهواتف قبل إطلاقه بشكل نهائي عقب تقييمه، ليصبح منافسا لتطبيقات مثل Yelp و TripAdvisor، وبذلك سوف يصبح بمقدور المستخدمين اقتراح تعديلات على المعلومات الظاهرة الخاصة بالأطباق، حيث تظهر بعض المأكولات بدون أسماء، بسبب عدم إضافة وصف محدد لها.