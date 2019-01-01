"خرائط جوجل" تطرح ميزة جديدة لمساعدة مستخدميها في اختيار المأكولات

03:40 م | الجمعة 03 مايو 2019
"خرائط جوجل" تطرح ميزة جديدة لمساعد المستخدمين في اختيار المأكولات

"خرائط جوجل" تطرح ميزة جديدة لمساعد المستخدمين في اختيار المأكولات

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

«خرائط جوجل» تسمح للمستخدمين بتحديد مواقع «رادارات» مراقبة السرعة على الطرق

«خرائط جوجل» تسمح للمستخدمين بتحديد مواقع «رادارات» مراقبة السرعة على الطرق

"خرائط جوجل" تكشف جسم غريب فوق مثلث برمودا

"خرائط جوجل" تكشف جسم غريب فوق مثلث برمودا

منها حجز "أوبر" و"كريم".. 4 مميزات لا تعرفها عن "خرائط جوجل"

منها حجز "أوبر" و"كريم".. 4 مميزات لا تعرفها عن "خرائط جوجل"

العثور على طائرة "تحت الماء" على خرائط جوجل باسكتلندا

العثور على طائرة "تحت الماء" على خرائط جوجل باسكتلندا

طرحت شركة جوجل خاصية جديدة لتطبيق "جوجل مابس" خرائط جوجل، تظهر صور للأكلات التى تقدمها المطاعم، وعلامات تبويب جديدة تشير إلى الخيارات الأكثر شعبية، حيث أضافت "جوجل" زرا جديدا على القائمة "Menu" باسم "أطباق شعبية" Popular Dishes.

وعرض أحد المستخدمين صورا للتحدييث الجديد، الذى يفحص قوائم المطاعم للبحث عن الأطباق الشعبية، وإظهارها بالصور، ولم تؤكد "جوجل" إذا ما كانت العملية تتم بشكل آلي أم بتدخل بشري.

ويتوفر التحديث حاليا بشكل تجريبي في بعض الهواتف قبل إطلاقه بشكل نهائي عقب تقييمه، ليصبح منافسا لتطبيقات مثل Yelp و TripAdvisor، وبذلك سوف يصبح بمقدور المستخدمين اقتراح تعديلات على المعلومات الظاهرة الخاصة بالأطباق، حيث تظهر بعض المأكولات بدون أسماء، بسبب عدم إضافة وصف محدد لها.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"الدنيا زحمة كده ليه".. حقيقة فتاة "الهوت شورت" في شاطئ بلطيم

"الدنيا زحمة كده ليه".. حقيقة فتاة "الهوت شورت" في شاطئ بلطيم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتجمع من الأشخاص زعموا إنه بسبب ارتداء فتاة لـ"هوت شورت"، وعلى غرار ما حدث في فيلم التجربة الدنماركية حين تجمع الع
3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

توفت مساء اليوم نور أحمد كمال لاعبة اليد في فريق سيدات النادي الأهلي، بعد 3 سنوات من وفاة والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس غدارة اتحاد كرة اليد السابق.
"Secret Crush" ميزة جديدة من فيس بوك لتخبر "الكراش" أنك معجب به

"Secret Crush" ميزة جديدة من فيس بوك لتخبر "الكراش" أنك معجب به

أعلنت شركة فيس بوك عن ميزة جديدة خاصة بالعلاقات الرومانسية واستكشافها، تسمى "Secret Crush".
33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

أطلقت قبيلة العازمية التى ينتمى إليها الضابط حملة جمعت تبرعات لدفع دية الصحفية وصلت إلى 10 ملايين دينار كويتي، أى ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، خلال يومين
"طلع إدمان فعلا".. علماء يكتشفون بالصدفة احتواء الجمبري على كوكايين

"طلع إدمان فعلا".. علماء يكتشفون بالصدفة احتواء الجمبري على كوكايين

عثروا على كوكايين في جميع عينات الجمبري التي تم جمعها من الأنهار