بالصور| بلدة مكسيكية تحتفل بـ"الحمير" في عيد العمال

مهرجان الحمير
مع احتفال الدول بعيد العمال تزامنا مع بداية مايو، قررت بلدة أمريكية الاحتفاء بهذا اليوم خارج المألوف.
واحتفلت بلدة أوتومبا في الريف المكسيكي، بالحمير لتقديم الشكر لهم على تحملها عبء الأعمال الشاقة، في مهرجان شارك به مئات الأسر في مهرجان الحمير، بحسب "روسيا اليوم".
وفي هذه البلدة، تعد "الحمير" شئ أساسي يعتمدون عليه في أنشطة البلدة إذ تستخدم في نقل وتوزيع السلع المحلية خاصة مشروب الأجاف أو الصبار الأمريكي.
وزين الجمهور "الحمير" بألوان زاهية وأطواق على رقابها، كما شهد المهرجان سباقات ومباريات لرياضة البولو.
يذكر أن تنظيم المهرجان في هذه البلدة بدأ قبل 60 عاما تقريبا حين فكر أهلها أن الحيوان الذي يعتمدون عليه في إنجاز عملهم يستحق يوما لتكريمه.
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