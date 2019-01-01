تخليد اسم مسلسل الأطفال "سمسم" على أحد شوارع نيويورك

عالم سمسم
الساعة تدق العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، مجموعة من الأطفال من أسر مختلفة يجلسون أمام التليفزيون في انتظار الكرتون الشهير "عالم سمسم" الذي يعد جزءا لا يتجزأ من روتين الأطفال اليومي.
وفي بادرة ظريفة، قرر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية " بيل دي بلاسو" تكريم الكرتون المحبب للكبار قبل الأطفال بطريقة مختلفة، حيث أطلق اسم الكرتون على إحدى شوارع المدينة، بحسب "يورو نيوز".
وبالطريقة المبتكرة خلد " دي بلاسو" الكرتون، بشارع "سمسم"، الذي تابعه الأطفال في أكثر من 150 دولة متضمنة مصر، وعرض بعدة لغات .
و حول هذا القرار، علق عمدة نيويورك ضاحكا "إنه أمر مدهش عندما يسألني الناس أين يقع شارع سمسم سأشير مباشرة إلى هذا الشارع".
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتجمع من الأشخاص زعموا إنه بسبب ارتداء فتاة لـ"هوت شورت"، وعلى غرار ما حدث في فيلم التجربة الدنماركية حين تجمع الع
أعلنت شركة فيس بوك عن ميزة جديدة خاصة بالعلاقات الرومانسية واستكشافها، تسمى "Secret Crush".
أطلقت قبيلة العازمية التى ينتمى إليها الضابط حملة جمعت تبرعات لدفع دية الصحفية وصلت إلى 10 ملايين دينار كويتي، أى ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، خلال يومين
توفت مساء اليوم نور أحمد كمال لاعبة اليد في فريق سيدات النادي الأهلي، بعد 3 سنوات من وفاة والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس غدارة اتحاد كرة اليد السابق.
عثروا على كوكايين في جميع عينات الجمبري التي تم جمعها من الأنهار
تعليقات الفيسبوك