تخليد اسم مسلسل الأطفال "سمسم" على أحد شوارع نيويورك

الساعة تدق العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، مجموعة من الأطفال من أسر مختلفة يجلسون أمام التليفزيون في انتظار الكرتون الشهير "عالم سمسم" الذي يعد جزءا لا يتجزأ من روتين الأطفال اليومي.

وفي بادرة ظريفة، قرر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية " بيل دي بلاسو" تكريم الكرتون المحبب للكبار قبل الأطفال بطريقة مختلفة، حيث أطلق اسم الكرتون على إحدى شوارع المدينة، بحسب "يورو نيوز".

وبالطريقة المبتكرة خلد " دي بلاسو" الكرتون، بشارع "سمسم"، الذي تابعه الأطفال في أكثر من 150 دولة متضمنة مصر، وعرض بعدة لغات .

و حول هذا القرار، علق عمدة نيويورك ضاحكا "إنه أمر مدهش عندما يسألني الناس أين يقع شارع سمسم سأشير مباشرة إلى هذا الشارع".