أخصائية سعادة إماراتية عن يوم القيامة: مليء بالتطور والتكنولوجيا

أثارت الإماراتية رُسل النعيمي، التي تعرف نفسها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأنها أخصائية سعادة وإيجابية ومُمارِسه في تصميم طاقة المكان، الجدل بعدما طالبت بتغيير الصورة الذهنية عن يوم القيامة.

وتساءلت "النعيمي"، في فيديو قصير لها: "هل تجرأت يوماً أن تتخيل بأن يوم القيامة سيكون مليئاً بالتطور والتكنولوجيا التي لم يسمع عنها الإنسان أبداً في حياته".

وأضافت: "أم ما زلت في تلك الصورة الذهنية التي رُسمت لنا بأنه يوم ملئ بالتزاحم والتدافع وعدم الاحترام والرعب والظلام؟".

وتابعت النعيمي: "علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى في هذه المعتقدات التي زُرعت في عقولنا، وهي معتقدات خطيرة جداً لأنها لا تتوافق مع الإنسانية ولا مع يوم اللقاء مع الله، لأن الله هو مالك يوم الدين".

وأثارت النعيمي الجدل وهاجمها كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق هُمام عقيل‏: "مراسلتنا من جنب الصراط تؤكد أن يوم القيامة سيكون يوم تكنولوجي متطور بتقنيات لم يسمع عنها الإنسان في حياته، يبدو أن ضربات الشمس تخلي الواحد يخلط بين يوم القيامة ومؤتمر سامسونج".

"أبو صلاح الراشي" قال: "مقطع منشور بالنت على إنه لامرأة اسمها رسل النعيمي من دولة الإمارات تتكلم عن يوم القيامة على مزاجها الخاص، إذا كان المقطع صحيح فنرجوا من المسؤولين بالإمارات التعامل القانوني معها، قبلها وسيم يوسف يشكك في كتاب البخاري، وما ندري بعد شنو يطلع علينا بعدين الهادي الله".

وعبدالرحمن الرويس علق عبر تويتر: "مُراسلتنا من السماء الدكتورة رُسل النعيمي لديها أخبار جديدة عن يوم القيامة".

وعلق "مهدي الجزائري": "الدكتورة رسل النعيمي هذا المخلوق الفضائي، تتوقع تفاعلات رهيبة حول فيديو تقول فيه إن يوم القيامة فيه تكنولوجيا رهيبة، لكن نسيت أن تقول لكم إنها ستكون عارية تماما ولا أحد يلتفت إليها".

وردت النعيمي على مهاجميها عبر فيديو بصوتها نشرته عبر "إنستجرام": "هذا الفيديو تعقيبا على فيديو يوم القيامة المنتشر بطريقة غير متوقعة ليوقظ بعض العقول، حتى وإن كانت الفكرة مرفوضة من الغالب".

وأضافت النعيمي: "أنا لم أتحدث بدين معين لم أحلل أو أحرم أو أنفي عبادة أو غير، وكذلك لم أنفي أهوال هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله سبحانه وصفًا دقيقًا، وقالو لكن هذا لا يمنع أنه عند الحشر والحساب أمام الله سبحانه أن نكون منظمين قال تعالي: جَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ".

وتابعت: "كذلك لا يمنع أن نرى تطورًا هائلًا لم نراه أو نسمع عنه في حياتنا، لأن النظام والتطور يضمنان سرعة الحساب قال تعالي: إن الله سريع الحساب".

وأوضحت النعيمي أن جميع الفيديوهات المنتشرة قطعت الجزء الأول من الفيديو، الذي يتضمن كملة تخيل وذلك لكي توصل للمستمع فكرة أن المتحدثة تنقل تقريرًا عن يوم القيامة فتحرك الجمهور ضدها ويحدث التفاعل على الحسابات كمادة دسمة.

وأردفت: "غير المفاجئ هو الكم الهائل من السلبية والجهل والألفاظ غير المسموحة في الردود، التي جعلتني أعيد حساباتي بأن مجتماعاتنا متأخرة آلاف السنين عن هذا الخيال".