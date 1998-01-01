بين محمد عبدالوهاب ولاعبة يد الأهلي.. رياضيون شباب أنهى الموت مسيرتهم

حالة من الحزن والألم سادت داخل جدران النادي الأهلي، بعدما توفت اللاعبة نور أحمد كمال، لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، في مفاجأة صادمة، عن عمر ناهز 23 عامًا.

لم تك لاعبة كرة اليد الراحلة أولى الرياضيين الشباب الذين خطفهم الموت في سن مبكرة، فقد سبقها آخرون سطر الموت نهاية لمسيرتهم الرياضية، ليرحلو تاركين أجواء حزينة تخيم على الساحة الرياضية، وبصمة مؤلمة تلهب قلوب ذويهم.

نجوم شباب أنهى الموت مسيرتهم الرياضية

أحمد إكرامي

في فبراير 2006، توفي أحمد إكرامي حارس مرمى الأهلي والترسانة السابق، ونجل حارس مرمى الأهلي الشهير إكرامي، عن عمر ناهز 26 عاما، ورغم أن الوفاة كانت طبيعية، إلا أن وفاة إكرامي أصابت الوسط الرياضي بصدمة كبيرة.

محمد عبدالوهاب

فى 31 أغسطس من عام 2006، فارق اللاعب محمد عبد الوهاب، مدافع النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر، الحياة إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز 23 عامًا.

أحمد وحيد

وفي أغسطس 2006، لقي أحمد وحيد لاعب ناديي إنبي والترسانة السابق، مصرعه، إثر حادث تصادم أليم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، عن عمر 23 عاما.

محمود عبدالباسط "نونو"

وفي 4 أكتوبر 2014، تعرض نونو، لاعب الأهلي للشباب، لحادث سير أثناء استقلاله دراجة بخارية، أودى بحياته، في أول أيام عيد الأضحى، عن عمر 17 عامًا.

مصطفى الضبع ''أوكا''

وفي مايو 2014، لقي مصطفى الضبع، لاعب الإسماعيلي الشاب، مصرعه وعمره 18 عاما متأثرا بجراحه، عقب تلقيه أكثر من طعنة سلاح أبيض من مجهولين، وكان الضبع يلعب في صفوف ناشئي الإسماعيلي مواليد 1996.

يوسف محيي

وفي ديسمبر 2014، لقي يوسف محيي لاعب الزمالك الشاب المعار لنادي الاتحاد السكندري، مصرعه، عن عمر ناهز 21 عاما، إثر تعرضه لحادث سير مروع، على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي.

عبد الله شريف

وفي 15 نوفمبر 2018، توفي عبدالله أحمد شريف لاعب الفريق الأول بنادي مالية كفر الزيات، عن عمر 20 عاما، وجاءت الوفاة بعد سقوطه في نهر النيل المطل علي قريته، عندما حاول إنقاذ الكرة من نزول نهر النيل، خلال مشاركته في مباراة داخل مسقط رأسه بقرية كفر العيس التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

اللاعب الراحل من مواليد 1998، ولعب ضمن ناشئي مالية كفر الزيات منذ أكثر من 8 سنوات، قبل تصعيده للفريق الأول للنادي في الموسم قبل الماضي.

كريم سامح

وفي 16 نوفمبر 2018، توفي كريم سامح عزب لاعب منتخب مصر لكرة السلة والمحترف بدوري الجامعات الأمريكي بعد صراع دام ثمانية شهور مع مرض سرطان الدم.

وأعلن اللاعب، خلال أبريل الماضي، اكتشاف إصابته بسرطان الدم، وبدء رحلة العلاج متمنيا دعوات الجميع له بالشفاء.

وبعد نحو ثمانية أشهر من العلاج ومحاربة السرطان، توفي لاعب كرة السلة المحترف في فريق "ممفيس تايجرز" التابع لجامعة ممفيس، عن عمر ناهز 22 عاما.

عمر زياد إبراهيم

وفي 19 فبراير 2018، توفى السباح عمر زياد إبراهيم، سباح النادي الأهلي، عن عمر 19 عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة، فارق على إثره الحياة.

ولعب "عمر" لفريق السباحة مواليد 1999 بالنادي الأهلي، وهو شقيق السّباحة، لما زياد إبراهيم، سَبّاحة النادي الأهلي، مواليد 1998، وكان السباح الصغير من أبرز اللاعبين في جيله، ومشهود له بحُسن الخُلق.

حبيبة حسن

وفي 7 ديسمبر 2017، لقت حبيبة حسن أنيس، لاعبة الأهلى والمنتخب الوطنى لكرة اليد، مصرعها فى حادث سيارة، عن عمر ناهز 17 عاما.

لاعبة اليد الراحلة، كانت واحدة من الركائز الأساسية لفريق الأهلى مواليد 2000، وكذلك منتخب مصر لكرة اليد، ومن أبرز لاعبات جيلها.