السماح للمدرسين بحمل أسلحة آلية داخل الفصول في أمريكا

صدر قرار في ولاية فلوريدا الأمريكية يسمح للمعلمين بحمل السلاح في الفصول الدراسية، بعد أن أقر المشرعون مشروع قانون ردا على حادث إطلاق نار في باركلاند.

يمكن الآن للمدرسين في الولاية المشاركة في برنامج "الجارديان" التطوعي، الذي يهدف إلى تسليح المعلمين الذين يجتازون دورة تدريبية مدتها 144 ساعة.

تم طرح الفكرة لأول مرة بعد أن فتح طالب سابق مسلح ببندقية نصف آلية النار على مدرسة مارجوري ستونيمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 17 آخرين.

وقال الرئيس دونالد ترامب، إن المعلم المسلح يمكن أن يوفر أفضل دفاع ضد مطلق النار المصمم على القتل الجماعي.

على الرغم من أن طلاب بركلاند تسببوا في اتخاذ إجراءات للسيطرة على الأسلحة، إلا أن المشرعين في فلوريدا سارعوا بإصدار تشريعات تلزم المدارس بوجود موظف مسلح واحد على الأقل.

كما فرض القانون فترة انتظار لمدة 3 أيام لشراء الأسلحة ورفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق من 18 إلى 21.

على الرغم من أنه كان هناك قانون يسمح لبعض العاملين بالمدرسة بحمل الأسلحة، العام الماضي، إلا أن الأسلحة كانت لا تزال ممنوعة من الفصل.

وبالأمس، صوت مجلس النواب في فلوريدا بأغلبية 65 صوتًا مقابل 47 صوتًا لتمرير مشروع القانون بعد ساعات من النقاش على مدار يومين أحبطت فيها الأغلبية الجمهورية الجهود الديمقراطية لتعديل أو تعطيل الإجراء.