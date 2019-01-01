"كل ناع سينعى".. لاعبة الأهلي تطالب بالدعاء لصديقتها المتوفاة قبل أيام

نعى النادي الأهلي، في بيان له، نورا أحمد كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد للسيدات، التي وافتها المنية، أمس.

"نورا" التي وافتها المنية، أمس، تذكرت منذ أيام صديقتها "جميلة المفتي"، التي توفت منذ عام ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طالبة من أصدقائها الدعاء لها، ولسان حالها يقول "كل ناعي سيٌنعى".

وبحسب تعليقات أصدقاءها عبر حسابها الشخصي، فإن نورا توفت أثناء نومها وهي صائمة بعدما أدت صلاة الفجر، ونامت لتفاجئ والدتها بوفاتها عند إيقاظها.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله نور أحمد كمال حافظ لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات، التي وافتها المنية اليوم الخميس داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".