بالصور| الجيش الهندي يرصد آثار كائن عملاق يشبه الإنسان.. و"نيبال" ترد

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي للجيش الهندي عبر موقع "تويتر"، حالة من الجدل، بعدما حملت صورًا قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي".

وقال الجيش الهندي في التغريدة، إن "الصور التقطت خلال مهمة عسكرية شاقة، تهدف إلى تمشيط القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر، قامت بها مجموعة من العساكر في سلسلة جبال الهيمالايا، مطلع أبريل الماضي".

وذكرت التغريدة تفاصيل مرعبة عن آثار أقدام "يتي"، حيث يبلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، ورصدت في تاريخ 9 أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا.

فيما رد الجيش النيبالي على تغريدة الجيش الهندي، نافيًا ما يتردد حول كون الصور تحمل اسم الكائن العملاق "يتي".

وقال الجيش النيبالي، بحسب ما نقله موقع "الهند اليوم"، إن الصور تحمل آثار دب بري.

ونقل الموقع عن ضابط في الجيش النيبالي قوله: "إن آثار الأقدام من المحتمل أن تكون لدب بري، ومن المعروف أن الدببة البرية يتكرر ظهورها في المنطقة حيث صادف فريق من الجيش الهندي آثار الأقدام الضخمة".