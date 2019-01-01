بالفيديو| أحمد شيبة ومحمد رمضان.. "وشهم حلو على بعض"

09:56 م | الخميس 02 مايو 2019
محمد رمضان وأحمد شيبة

محمد رمضان وأحمد شيبة

كتب: مصطفى الصبري

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تعاون المطرب الشعبي أحمد شيبة، مع الممثل محمد رمضان، منذ سباق رمضان الماضي في عالم الدراما، وأثبت هذا التعاون أن "وشهم حلو على بعض".

غنى أحمد شيبة تتر نهاية مسلل نسر الصعيد، الذي خاض به رمضان سباق دراما رمضان 2018، وهي أغنية "يعلم ربنا"، ليحقق كلاهما نجاحا كبيرا، رمضان بمسلسله وشيبة بأغنيته.

أغنية "يعلم ربنا"، تتر نهاية "نسر الصعيد"، من غناء أحمد شيبة، وكلمات رضا المصري، كما أنها من تلحين فارس فهمي وتوزيع طه حكيم، وبجانب نجاحها في التلفزيون، حققت الأغنية حتى الآن ما يزيد عن 73 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

أما المسلسل، فحقق أيضا نسب مشاهدة مرتفعة جدا عبر الإنترنت، إذ حظى باهتمام المشاهدين في العديد من الدول العربية، ​وأصبح رسميا أول مسلسل في العالم العربي يحقق 58+ مليون مشاهدة لأول عشر حلقات منه، فضلًا عن نجاحه المدهش عبر فضائية "dmc"، في مسلسل "نسر الصعيد".

ومن بعد المسلسل والأغنية، لاقى رمضان وشيبة نجاحا واسعا بعد تعاونهما معا، إذ حقق شيبة انتشارا واسعا، بعدما شارك في أغنية "100 وش" الجماعية مع تامر حسني ودياب ومصطفى حجاج، الت يوصلت أعداد مشاهداتها إلى أكثر من 47 مليون مشاهدة.

وعن محمد رمضان، دخل سباق أفلام عيد الأضحى 2018 بفيلم الديزل، الذي حقق إيرادات عالية وقتها، وأنه سيعرض الآن بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في سينمات "Oprymills"، يوم 5 مايو المقبل.

وبهذا يكون فيلم الديزل هو أول فيلم مصري يعرض على نطاق واسع في الولايات الأمريكية- بحسب ما أشار محمد محرز، مؤلف العمل.

ويشارك في بطولة فيلم "الديزل" محمد رمضان وياسمين صبري وهنا شيحة وفتحي عبدالوهاب وتامر هجرس، ومن إخراج كريم السبكي، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

ويعود رمضان وشيبة إلى التعاون مرة أخرى خلال سباق رمضان المقبل، إذ يغني أحمد شيبة أغنية "سيبونا بقى في حالنا" بمسلسل "زلزال"، المقرر أن يخوض به محمد رمضان سباق رمضان المقبل.

الأغنية بصوت أحمد شيبة، وهي من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع طه الحكيم.

ومسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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