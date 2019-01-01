بالفيديو| "الموسم بدأ".. أول إعلانات رمضان 2019 "سيجعلك تبكي"

12:55 ص | الخميس 02 مايو 2019
لقطة من الإعلان

لقطة من الإعلان

كتب: مصطفى الصبري

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صارت الإعلانات في شهر رمضان، أساسية على الفضائيات، وتنتجها الشركات باسمها، حاملة رسائل إنسانية ودروس عن الأخلاق التي يجب أن تكون بداخل كل إنسان.

ويبدو أن سباق الإعلانات خلال شهر رمضان 2019 بدأ مبكرًا، إذ طرحت شركة سيارات هندية مقطع فيديو دعائي خاص بالشهر الكريم، يكاد يلمس القلوب.

ويتركز الفيديو حول العطاء، الذي يعتبر جزءً أساسيًا من أخلاقيات رمضان، فضلًا عن هذا الخلق، فإن الفيديو قدمه أطفال صغار.

ويُبرز الفيديو أيضًا فكرة أنه بغض النظر عن عمرك أو عرقك أو دينك أو خلفيتك الثقافية، فإن إشارة العطف هي ما يُحدث الفرق حقًا.

ويتجمع في الفيديو الدعائي مجموعة من أطفال المدارس الذين يبلغون من العمر 6 سنوات معًا لتمثيل الروح الحقيقية للاحتفال برمضان، من خلال كسر الحواجز الإنسانية للعرق والدين.

وسيناريو الإعلان هو تعاون مجموعة الأطفال مع بعضهم لجمع المال، ومنحه لسائق الحافلة الذي ينقلهم يوميا إلى المدرسة ليشتري منزلًا، قائلين له في النهاية "أنت تأخذنا إلى البيت كل يوم، وفي رمضان، سيأخذك هذا إلى منزلك".

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