بالفيديو| في 14 عاما.. 1 مايو يشهد على هدف ميسي الأول والـ600

12:05 ص | الخميس 02 مايو 2019
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

كتب: رامي مصطفى

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14 عامًا بالتمام والكمال، كانوا الفارق بين هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي الأول مع برشلونة، وهدفه الـ600 مع نفس الفريق.

أسطورة برشلونة عبر التاريخ، دخل في 1-5-2019 كفتى صغير يسعى لإثبات جدارته بارتداء تيشيرت الفريق الكتالوني العريق، ليحرز هدفه الأول في شباك فريق الباستي، بصناعة الأسطورة البرازيلية رونالدينهو.

البرغوث الأرجنتيني لم يكن يعرف بعد تسجيل الهدف الأول، أنه في طريقه ليصبح رمزًا خالدًا في تاريخ برشلونة، حيث خاض بعدها مسيرة حافلة حقق فيها عديد الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي، حتى وصل إلى 598 هدفًا في مسيرته، قبل مباراة اليوم.

ويبدو أن اليوم الأول في شهر مايو، يحب أن يكون شاهدًا على أرقام ليونيل ميسي، فكما شهد على أول أهدافه، كان أيضًا شاهدًا على الهدف الـ600 له، بعد أن سجل هدفين اليوم في شباك فريق ليفربول، بعد 14 عامًا من هدفه الأول.

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق فوز ساحق على نظيره ليفربول، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على ملعب الكامب نو.

كما أحرز لويس سواريز الهدف الأول في اللقاء، قبل أن يحرز ليونيل ميسي هدفين متتاليين في الشوط الثاني، وضعا قدمًا للفريق الكتالوني في الدور النهائي.

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